Misleiding met thuisbatterijen komt steeds meer voor: schade tot 50.000 euro

Een thuisbatterij klinkt aantrekkelijk. Maar als je zo’n batterij wil kopen, moet je even goed opletten. Steeds meer verkopers proberen je te misleiden.

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Steeds meer misleiding bij het kopen van thuisbatterijen

Een thuisbatterij klinkt aantrekkelijk. Want je kunt er aardig wat geld mee besparen, wanneer je zonnepanelen hebt. Maar wie zo’n batterij wil kopen, moet goed opletten. Er komen steeds meer meldingen over verkopers die consumenten misleiden.

En daarbij gaat het soms om flinke bedragen. Zo zijn er ouderen die een overeenkomst sloten voor een thuisbatterij van meer dan 20.000 euro. In sommige gevallen loopt dat bedrag zelfs op tot 50.000 euro.

Uit onderzoek onder ruim 1800 mensen blijkt dat 30 procent weleens telefonisch of aan de deur is benaderd voor een thuisbatterij. Ook zonnepanelen en warmtepompen worden op deze manier vaak aangeboden.

Verkopers van thuisbatterijen: zo proberen ze je over te halen

De verkopers komen vriendelijk en deskundig over en soms doen ze zelfs alsof ze samenwerken met een gemeente of energieleverancier. Maar daar blijft later niets van waar.

Vervolgens proberen ze je snel iets te laten kopen. Ze beloven bijvoorbeeld dat je een thuisbatterij binnen korte tijd terugverdient. Of ze vertellen dat een korting alleen vandaag geldt.

Ook het stoppen van de salderingsregeling op 1 januari 2027 wordt aangegrepen om je onder druk te zetten. Sommige verkopers houden daarbij belangrijke informatie achter of vragen een aanbetaling die je later maar moeilijk terugkrijgt.

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Dit moet je doen om misleiding te voorkomen

De Autoriteit Consument & Markt is daarom met de campagne ‘Stop het gesprek. Start je eigen check’ gestart. Daarbij is de boodschap is simpel, koop nooit zomaar een thuisbatterij aan de deur of via de telefoon.

Krijg je onverwacht een aanbod? Dan kun je het gesprek beter stoppen. Doe daarna eerst zelf onderzoek om misleiding te voorkomen door verschillende aanbieders van thuisbatterijen te vergelijken en te controleren ze betrouwbaar zijn.

Bij veel gemeenten kun je bovendien gratis terecht bij een energieloket of onafhankelijke energiecoach. Die kan je helpen bepalen welke maatregelen echt bij jouw woning passen.

Thuisbatterij kopen

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