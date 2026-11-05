De MacBook Neo is een groot succes, maar Apple verwacht dat de opvolger nóg populairder wordt. De MacBook Neo 2 verschijnt waarschijnlijk begin 2027. Maar dit is wat we nu al weten!

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MacBook Neo 2 komt eraan – en die wordt waarschijnlijk héél populair

De MacBook Neo is razend populair. De betaalbare MacBook verscheen in maart 2026 en ging als zoete broodjes over de toonbank. Sterker nog, mede dankzij de MacBook Neo beleefde Apple zelfs zijn beste verkoopweek ooit onder mensen die voor het eerst een Mac kochten.

En dat succes smaakt natuurlijk naar meer. Volgens Apple-kenner Mark Gurman staat de MacBook Neo 2 gepland voor begin 2027. Apple lijkt er alle vertrouwen in te hebben dat deze nieuwe MacBook minstens zo populair wordt als zijn voorganger.

Volgens bronnen uit de toeleveringsketen heeft Apple zijn leveranciers laten weten dat het bedrijf in 2027 maar liefst 16 miljoen exemplaren van de MacBook Neo verwacht te verkopen. Ter vergelijking: voor 2026 wordt gerekend op bijna 8 miljoen verkochte exemplaren.

Waarom verwacht Apple zoveel MacBook Neo’s verkopen?

Een deel van die groei is eenvoudig te verklaren. De eerste MacBook Neo verscheen pas in maart 2026, waardoor Apple dit jaar twee verkoopmaanden misliep. In 2027 ligt de MacBook Neo waarschijnlijk wél het hele jaar in de winkels.

Maar daarmee is de enorme stijging nog lang niet verklaard. Januari en februari zijn namelijk meestal relatief rustige maanden voor de verkoop van elektronica. Die twee extra maanden zullen dus niet genoeg zijn om de verkopen te verdubbelen. Apple lijkt er dus op te rekenen dat de MacBook Neo in 2027 simpelweg nog veel meer kopers gaat trekken.

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Wanneer verschijnt de MacBook Neo 2?

Als de geruchten kloppen, verschijnt de MacBook Neo 2 ergens begin 2027. Een precieze releasedatum is nog niet bekend. Ook heeft Apple de komst van de nieuwe MacBook nog niet officieel bevestigd.

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