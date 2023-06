WWDC 2023: deze nieuwe toestellen kondigt Apple vanavond aan

Vanavond is het eindelijk zover: Apple presenteert dan een reeks nieuwe toestellen op de WWDC 2023. Wij vertellen je welke nieuwe devices verschijnen.

WWDC 2023 van start

Vanavond gaat de WWDC 2023 van start. Het jaarlijkse evenement van Apple duurt dit jaar van 5 tot en met 9 juni en vanavond onthult Apple al de grootste aankondigen. Er worden weer een aantal nieuwe producten én software-updates verwacht. Wil je weten met welke nieuwe devices Apple dit jaar komt? Wij zetten de belangrijkste verwachtingen voor je onder elkaar.

Apple Reality Pro eindelijk gepresenteerd

Dé aankondiging op de WWDC 2023 is de presentatie van de Apple Reality. Na jaren wachten wordt Apple’s eerste VR-bril vanavond eindelijk gepresenteerd (hopen we). De Apple Reality is waarschijnlijk een zeer geavanceerde mixed reality-headset, met twee 4K micro-led-schermen die een piekhelderheid hebben van 5000 nits.

Voor de Apple Reality heeft Apple een besturingssysteem ontwikkeld: xrOS. De nieuwe OS-versie wordt eveneens vanavond onthuld. Apple’s eerste VR-bril wordt er overigens geen voor het grote publiek. De Apple Reality Pro krijgt namelijk hoogstwaarschijnlijk een verkoopprijs van ongeveer 3000 dollar. Ondertussen werkt Apple wel al aan een goedkopere VR-bril, de Apple Reality One.

Nieuwe MacBook Air met groter scherm

De Apple Reality is waarschijnlijk niet het enige product dat Apple onthult op WWDC 2023. Er komt ook een nieuwe grotere MacBook Air aan. Er gaan al jarenlang geruchten over een 15-inch MacBook, maar Apple heeft de grotere laptop nooit gelanceerd. Daar lijkt nu dus eindelijk verandering in te komen. En dat is goed nieuws: je hoeft dan voor een MacBook met een groter scherm niet meer over te stappen naar de MacBook Pro.

De nieuwe MacBook Air krijgt naar verluidt geen nieuwe M3-chip, maar wordt opnieuw voorzien van de M2-chip. Het is nog niet duidelijk welke variant van de M2-chip dit precies wordt. De MacBook Air 2022 draait al op de M2-chip, dus het is goed mogelijk dat Apple bij de nieuwe reeks MacBooks ook opties geeft voor de betere M2 Pro- of de M2 Max-chip. Die zien we nu al terug in de MacBook Pro.

Er gaan ook geruchten dat de 13-inch MacBook Air nog een bescheiden upgrade krijgt. Maar veel meer dan een processor-upgrade hoef je waarschijnlijk niet te verwachten.

WWDC 2023: iOS 17, watchOS 10 en meer verwacht

Naast nieuwe hardware kondigt Apple doorgaans voor bijna alle devices een software-update aan. Zo wordt voor je iPhone iOS 17 verwacht, met weer een aantal toffe nieuwe functies. Naast iOS 17 verschijnen bij WWDC 2023 waarschijnlijk ook updates voor je Mac, iPad, Apple TV en Apple Watch. Apple lanceert dan namelijk iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 en macOS 14.

