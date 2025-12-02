2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Stap nu over

Dit wordt heel verrassend het belangrijkste Apple-product van 2026

Maurice Snijders
Maurice Snijders
2 december 2025, 10:51
2 min leestijd
Dit wordt heel verrassend het belangrijkste Apple-product van 2026

Apple brengt in december nieuwe software uit, maar nieuwe hardware verwachten we pas in 2026 – dit wordt dan het belangrijkste Apple-product.

Lees verder na de advertentie.

Het belangrijkste Apple-product van 2026

Het komt niet vaak voor dat Apple producten in volledig nieuwe categorieën lanceert. Elk jaar brengt het bedrijf een heleboel nieuwe hardware op de markt, maar over het algemeen verschijnen er vernieuwde iPhones, iPads, Macs en producten in andere bestaande lijnen. De laatste ‘nieuwe’ productcategorie die erbij is gekomen, was de Apple Vision Pro.

Geruchten wijzen erop dat er in 2026 mogelijk weer een heel nieuwe introductie aankomt: Apple Glasses (of Glass). Hoewel het product waarschijnlijk pas in 2027 op de markt komt, meldt Bloomberg dat Apple Glasses dit jaar als sneak preview zou kunnen onthullen. En dan is het gelijk het belangrijkste Apple-product van 2026.

De introductie van een gloednieuwe productcategorie trekt sowieso al veel aandacht, maar Apple Glasses zou om twee extra redenen extra populair kunnen worden. Het zorgt er ten eerste misschien voor dat slimme brillen meer mainstream worden. Ten tweede is dit het eerste product van Apple dat volledig gericht is op AI.

apple-product 2026

Apple maakt slimme brillen mogelijk meer mainstream

Slimme brillen worden weliswaar populairder, maar staan ook nog steeds in de kinderschoenen. Ray-Ban Meta is momenteel marktleider. Toch is het nog steeds een nicheproduct voor early adopters. De lancering van Apple Glasses zou de categorie een stuk populairder kunnen maken. Apple heeft een sterke staat van dienst op dit gebied. De iPod, iPad en Apple Watch waren niet de eerste producten in hun categorieën, maar ze hebben zeker wel bijgedragen aan het succes ervan.

Apple Glasses zou hetzelfde kunnen doen, hoewel dat natuurlijk niet gegarandeerd is. Het product zou ook in de voetsporen kunnen treden van de Apple Vision Pro, die niet zo’n grote impact op de VR-markt heeft gehad als verwacht. Een groot voordeel is echter dat de Apple Glasses een stuk goedkoper wordt en op de markt komt als iPhone-accessoire.

apple-product 2026

Het eerste Apple-product dat volledig is gericht op AI

Een andere reden waarom het product veel aandacht zal krijgen, is dat dit het eerste Apple-product is dat volledig is gericht op AI. De slimme bril van Apple zal in tegenstelling tot andere producten sterk afhankelijk zijn van Siri en AI-functies, en het is een hardwarecategorie die vóór AI nog niet bestond. De krachtige AI-upgrades die binnenkort naar Siri komen, maken vermoedelijk een groot deel uit van de Apple Glasses-ervaring.

Apple Glasses zal dus om meerdere redenen de aandacht trekken: een gloednieuwe productcategorie, met het potentieel om slimme brillen mainstream te maken, en het eerste Apple-product dat volledig is gericht op AI. Het blijft alleen nog afwachten of die aandacht ook leidt tot succes. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: indiatoday
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Apple audio en tv Apple Glass

Bekijk ook

Apple Glass: dit is wat we nu weten over de slimme bril van Apple

Apple Glass: dit is wat we nu weten over de slimme bril van Apple

22 mei 2025

Apple werkt aan slimme ring, bril én AirPods met camera: dit weten we

Apple werkt aan slimme ring, bril én AirPods met camera: dit weten we

26 februari 2024

WWDC 2023: deze nieuwe toestellen kondigt Apple vanavond aan

WWDC 2023: deze nieuwe toestellen kondigt Apple vanavond aan

5 juni 2023

Apple Reality Pro concept: ziet Apple’s eerste VR-bril er zo uit?

Apple Reality Pro concept: ziet Apple’s eerste VR-bril er zo uit?

1 juni 2023

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple Glass
Apple Glass

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren