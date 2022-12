Dus toch? ’15-inch MacBook Air verschijnt in het voorjaar’

Weet je het nog? Zo’n half jaar geleden hoorden we geruchten over een 15-inch versie van de MacBook Air. Daarna bleef het stil, maar nu lijkt die Air snel te komen. Dit moet je weten.

MacBook Air 15-inch verschijnt snel

In de zomer van 2022 maakte Apple ons blij met een nieuwe versie van de MacBook Air. Deze had een nieuw design, een groter scherm en een snellere processor. De prijs was aan het begin een beetje aan de hoge kant, maar inmiddels is die bij de meeste webshops voor een goede prijs te koop (zie ook de prijsvergelijker hieronder). Zoek je ‘gewoon een MacBook’, dan moet je deze hebben. Tenzij je een groot scherm wilt – maar daar komt dus wellicht binnenkort verandering in.

Hetzelfde design als 13-inch

Volgens het nieuwe gerucht zal er op het scherm na niet veel veranderen bij de grotere versie. Het wordt een toetsenbord zonder Touch Bar, hetzelfde trackpad met Force Touch, verbeterde speakers, 1080p-webcam en een MagSafe voor het opladen.

Wat we (nog?) moeten missen? Een mini-LED-scherm, want dat blijft vooralsnog exclusief voor de Pro-modellen. Qua processor gaan wij uit van de M2-chip die we ook al kennen uit de MacBook Air 13-inch, maar stiekem hebben we een klein beetje hoop voor een M2 Pro. Deze verwachten we namelijk al voor de MacBook Pro 14-inch en 16-inch. Waarschijnlijk worden de drie laptops tegelijkertijd in het voorjaar van 2023 gepresenteerd.

Keuze is reuze

Wat ons betreft zien we zo’n MacBook Air met groter scherm sowieso wel zitten. Als je tegenwoordig een MacBook met een groot scherm wilt, dan moet je sowieso de grootste en duurste MacBook Pro hebben. Door een goedkopere MacBook Air mét een groter scherm aan te bieden, is er meer keus voor ons!

Bovendien zou Apple hiermee dezelfde strategie hanteren dan met de MacBook Pro, die ook al in twee verschillende maten te krijgen is. Of zelfs drie, als je de oude versie nog meetelt.

