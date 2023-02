Apple Reality One: Apple werkt al aan goedkopere VR-bril

Apple werkt naar verluidt al aan een goedkopere versie van de Apple Reality-bril. Wat wordt het verschil tussen de Apple Reality en de Apple Reality One?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkopere Apple Reality One komt eraan

De geruchten over Apple’s eerste VR-bril gaan al ontzettend lang. De bril, die waarschijnlijk Apple Reality gaat heten, verschijnt naar verwachting eindelijk dit jaar. Oorspronkelijk werd de bril dit voorjaar verwacht, maar afgelopen week werd duidelijk dat Apple de deadline opnieuw heeft opgeschoven. De VR-bril wordt nu waarschijnlijk pas gepresenteerd tijdens de WWDC van Apple in juni.

Lees ook: Apple Reality vereist mogelijk AirPods Pro (en meer)

Apple’s eerste VR-bril wordt er geen voor het grote publiek, de Apple Reality krijgt namelijk een verkoopprijs van ongeveer 3000 dollar. Hiermee is de bril voornamelijk bedoeld voor bedrijven om te gebruiken voor het streamen van videocontent en voor communicatie, zoals videobellen. Maar er is goed nieuws: Apple werkt inmiddels aan een goedkopere VR-bril die wél voor het grote publiek bedoeld is.

Goedkopere VR-bril krijgt andere display

De goedkopere VR-bril wordt de Apple Reality One genoemd. De duurdere versie van de bril zou dan de Apple Reality Pro gaan heten. Apple is van plan om te bezuinigen op de bril door met name de productiekosten te drukken. Dit gebeurt door het productieproces zoveel mogelijk te automatiseren en zo efficiënt mogelijk te maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Om de kosten verder te drukken, wordt de goedkopere VR-bril eveneens minder geavanceerd. De Apple Reality Pro heeft twee 4K-schermen met micro-led-technologie. De Apple Reality One krijgt waarschijnlijk schermen met een lagere resolutie, die goedkoper zijn om te produceren.

Daarnaast heeft de Reality Pro 15 camera’s, Wifi 6E én een geavanceerde processor, die ongeveer net zo krachtig is als de M1-processor van de Mac. De Apple Reality One heeft mogelijk minder camera’s en sensoren, zodat de bril voor een lagere prijs verkocht kan worden. Het is goed mogelijk dat de Apple Reality One eveneens een minder geavanceerde processor krijgt.

Apple Reality Pro komt dit jaar, Reality One volgt later

Wat de prijs van de ‘goedkope’ Apple Reality One gaat zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar de prijs zal in ieder geval onder de 3000 dollar zitten. De verwachting is dat de bril alsnog aan de prijzige kant gaat zijn, maar dat Apple de prijs van de VR-bril toegankelijk genoeg maakt voor het grote publiek. Volgens geruchten is Apple daarom van plan om de prijs rond de 1500 dollar te houden.

Lees ook: Apple’s mixed-reality headset draait op xrOS (maar wat is dat?)

De duurdere Apple Reality Pro verschijnt dit jaar dus al, de Apple Reality One laat nog even op zich wachten. De goedkope uitvoering wordt volgend jaar of in het begin van 2025 gepresenteerd. Ben je benieuwd wat we nog meer weten over de VR-bril? Hier zetten we alle geruchten over de Apple Reality voor je onder elkaar.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.