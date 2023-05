‘iPadOS 17 komt met toffe, nieuwe functies’ – en één hele speciale

Het is nog even wachten tot de nieuwe update voor de iPad wordt aangekondigd. Toch weten we dankzij geruchten dat iPadOS 17 een paar hele toffe nieuwe functies krijgt, waaronder een hele speciale!

iPadOS 17 krijgt toffe functies (en één hele speciale)

Volgende maand is het zover, want dan krijgen we de eerste officiële look van iPadOS 17 te zien tijdens WWDC 2023. Toch weet analyst941 op Twitter al meer te vertellen over de komende update van de iPad.

Let op! Je moet deze geruchten wel met een korreltje zout nemen, maar deze Twitter-gebruiker had al eerder gelijk met het voorspellen van het Dynamic Island dat naar de iPhone 14 Pro (Max) kwam.

Een van zijn opvallende uitspraken is dat Apple nu overweegt om álle functies van het lockscreen op de iPhone naar de iPad te brengen. Het is op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk om widgets in te stellen op het lockscreen van de iPad.

Volgens het gerucht gaat Apple echter verder en voegt zelfs een hele speciale functie toe aan iPadOS 17. Het wordt dan mogelijk om de positie van je klok aan te passen. Deze optie heeft Apple nog nooit eerder gegeven en dat zou zelfs een opstapje kunnen zijn voor nog meer toffe aanpassingen in iPadOS 17 én iOS 17.

Verbeteringen voor Stage Manager

Daarnaast lijkt Apple in iPadOS 17 vooral de functies van Stage Manager uit te gaan breiden. Zo kun je onder andere de iPad voortaan in slaapstand zetten terwijl het externe scherm wel aan blijft. Er komt ondersteuning voor webcams in externe monitors en je kunt meerdere audio-/videobronnen streamen terwijl je Stage Manager gebruikt.

Speciale versie van iPadOS 17

Daarnaast werkt Apple aan een nieuwe iPad met een speciale versie van iPadOS 17 en zijn eigen functies. Volgens de geruchten kan de iPad met deze speciale versie van iPadOS twee 6K-schermen (60 Hz) aansturen via Thunderbolt 4.

Meer weten? Check dan: ‘Apple werkt aan speciale versie van iPadOS’ – dit is er anders

