WhatsApp heeft een grote update: dit zijn alle nieuwe functies

Er is een grote update beschikbaar voor WhatsApp, waarmee er veel nieuwe functies naar de app komen. Dit zijn alle nieuwe features!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp heeft een grote update aangekondigd! Er komen veel nieuwe functies naar de berichtendienst. Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, heeft in een persbericht onthuld om welke features het gaat. Vooral de camera wordt uitgebreid in de nieuwe versie van WhatsApp. Open je de camera in de app? Dan kun je vanaf nu kiezen uit een grote hoeveelheid achtergronden, filters en effecten.

Deze functies doen denken aan applicaties als Apple’s Photo Booth of Instagram. Na het installeren van de update kun je kiezen uit meer dan dertig verschillende achtergronden, filters en effecten. Zo wordt het mogelijk om tranen aan je gezicht toe te voegen of juist voor vrolijkere filters te kiezen. Dat doe je door de camera in WhatsApp te openen en op de toverstok te tikken. De nieuwe achtergronden, effecten en filters verschijnen vervolgens automatisch.

Meer functies voor stickers

Met de update introduceert WhatsApp daarnaast handige functies voor het gebruiken en delen van stickers. Zo kun je selfies binnenkort direct omzetten in stickers. Het is nu al mogelijk om van bestaande foto’s een sticker te maken. Na het installeren van de update krijg je daar een optie voor de camera bij, zodat je foto’s direct kunt veranderen in stickers. Android heeft deze functie al, iOS krijgt de feature er in een latere update van WhatsApp bij.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zie je geregeld stickers die je wilt delen met anderen? Dat wordt veel gemakkelijker na het installeren van de grote update voor WhatsApp. Met een nieuwe functie is het eindelijk mogelijk om een geheel stickerpakket te versturen naar een contactpersoon. Ga daarvoor naar ‘Stickers’ en scrol door je lijst met stickerpakketten. Zie je een pakket dat je wilt delen? Tik dan op de drie stippen naast de stickers en kies voor ‘Verzenden’. Het stickerpakket wordt dan direct verzonden in de geopende chat.

Het toevoegen van een snelle reactie aan berichten is eveneens gemakkelijker in de nieuwe versie van WhatsApp. Heb je de update van WhatsApp geïnstalleerd? Dan kun je twee keer tikken op een bericht om een snelle reactie toe te voegen. Eerder was dit alleen mogelijk door een bericht langer ingedrukt te houden. Dat hoeft nu niet meer, in plaats daarvan tik je dubbel op het ontvangen bericht. Vervolgens verschijnen je meestgebruikte reacties boven het bericht in WhatsApp.

WhatsApp heeft de grote update inmiddels voor alle gebruikers uitgerold. Vanaf versie 25.1.2 zijn alle nieuwe functies te gebruiken, alleen het omzetten van selfies naar stickers is pas in een latere versie beschikbaar. Zie je de nieuwe features nog niet? Dan komen ze binnenkort beschikbaar, want WhatsApp rolt de update gefaseerd uit bij alle gebruikers. Het duurt dus niet lang meer voordat iedereen de nieuwe functies kan proberen.