WhatsApp staat screenshots maken niet meer toe: dit verandert er

Gebruik je regelmatig WhatsApp en maak je wel eens screenshots in de app? Dan hebben we slecht nieuws, want WhatsApp staat dat niet meer overal toe.

WhatsApp past regels aan

WhatsApp heeft nieuwe maatregelen genomen, die de privacy van gebruikers beter moeten beschermen. Het is sinds kort daarom moeilijker om screenshots te maken in WhatsApp. Waar je eerder nog van vrijwel alle schermen in de applicatie een schermopname kon maken, voert WhatsApp steeds meer beperkingen in. De berichtendienst staat het nu niet meer toe om een screenshot van iemands profielfoto te maken.

Maak je toch een schermopname van een profielfoto? Dan krijg je een melding te zien dat de opname is geblokkeerd door WhatsApp. Dat is volgens WhatsApp nodig om de privacy van gebruikers te waarborgen. Het is nu op geen enkele manier meer mogelijk om screenshots te maken van profielfoto’s op WhatsApp. Ook bij het maken van een schermvideo worden de profielfoto’s van andere gebruikers afgeschermd.

Screenshots maken steeds moeilijker

Dat WhatsApp het niet meer toestaat om screenshots van profielfoto’s te maken volgt op een reeks eerdere maatregelen. Zo is het al langer niet meer mogelijk om een schermopname te maken van een eenmalige foto of video op WhatsApp. Bij foto’s en video’s met een eenmalige weergave kreeg je al een soortgelijke melding als je toch een screenshot probeerde te maken. Dat is nu dus ook het geval bij profielfoto’s.

WhatsApp maakt het zo steeds moeilijker om screenshots te maken. Het is wél nog mogelijk om een schermopname te maken van je chats, daar heeft WhatsApp vooralsnog geen maatregelen genomen. De kans is groot dat daar in de toekomst verandering in komt. Mogelijk kun je dan zelf instellen of gebruikers een screenshot van je gesprek kunnen maken, zodat je meer controle over je privacy krijgt.

WhatsApp heeft de maatregel inmiddels wereldwijd uitgerold, waardoor het voor een groot deel van de gebruikers niet meer mogelijk is om screenshots te maken van profielfoto’s. Deze foto’s zijn overigens niet helemaal afgeschermd, zo kun je wel nog schermopnames maken van groepsafbeeldingen. Op de webversie van WhatsApp zijn helemaal geen maatregelen getroffen, daar kun je wel nog een screenshot maken van profielfoto’s.

Het is de verwachting dat WhatsApp dit in de toekomst gaat veranderen, waardoor profielfoto’s ook bij de webversie volledig afgeschermd zijn. Bij de applicatie is dit in ieder geval al het geval, waardoor de privacy van gebruikers beter wordt gewaarborgd. Vond je dit interessant en wil je meer weten over de berichtendienst? Lees dan hier op welke iPhones WhatsApp binnenkort niet meer werkt!