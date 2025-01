WhatsApp komt eindelijk met versie voor de iPad (maar nog niet voor iedereen)

WhatsApp heeft eindelijk een nieuwe versie voor de iPad uitgebracht, maar niet iedereen kan die gebruiken. Zo zit dat.

WhatsApp op de iPad

We wachten er al jaren op, maar er is nog steeds geen speciale versie van WhatsApp beschikbaar voor de iPad. Daar komt binnenkort mogelijk eindelijk verandering, want er is een nieuwe bèta beschikbaar voor de berichtendienst op de iPad. WhatsApp heeft al in september 2023 een testversie voor de iPad uitgebracht. Deze versie lijkt op de uitvoering voor de Mac, maar met een op de tablet aangepast ontwerp.

Er is sindsdien geen grote update meer geweest voor de WhatsApp-app voor de iPad. Nu heeft Meta eindelijk een nieuwe versie van WhatsApp uitgebracht, die speciaal voor de iPad is ontwikkeld. Het gaat opnieuw om een bèta, die voor slechts een klein aantal gebruikers beschikbaar is. Toch is het een positief teken, want dit betekent dat Meta nog steeds werkt aan een speciale applicatie van WhatsApp voor de iPad.

Zo ziet de app eruit

Bij de testversie van WhatsApp voor de iPhone is afgelopen weekend een notificatie verstuurd, waarin een nieuwe versie van WhatsApp voor de iPad is aangekondigd. De nieuwe bèta is nu uit te proberen door een beperkte groep gebruikers. Op de eerste schermopnames zijn weinig verschillen te zien met de eerdere testversie van WhatsApp. Het lijkt opnieuw op de Mac-versie van WhatsApp, met een lijst van de gesprekken links en de geopende chat aan de rechterkant van het beeld.

Daarnaast werkt Meta, het moederbedrijf achter Facebook en WhatsApp, aan nieuwe widgets voor de berichtendienst. Bij de versie van WhatsApp voor de iPad zijn op dit moment dezelfde widgets beschikbaar als op de iPhone. Je hebt de keuze uit drie widgets, met daarin de recentste gesprekken. Later komt daar nog een widget bij, waarin je nieuwe berichten van WhatsApp kunt lezen zonder de app te openen. Een soortgelijke functie is al beschikbaar bij de Android-versie.

Release WhatsApp voor de iPad

Het koppelen van WhatsApp op de iPad gaat hetzelfde als bij de Mac-versie. Je scant een qr-code met je iPhone, vervolgens wordt je automatisch ingelogd op de tablet. Bestaande chats worden gesynchroniseerd én het is mogelijk om een (video)gesprek te voeren. Dat is opvallend, want WhatsApp op de Mac heeft deze functies niet. Daar kun je geen telefoon- of videogesprek beginnen, maar bij de iPad kan dit dus wel.

Om WhatsApp op de iPad te gebruiken moet het toestel draaien op iOS 12 of nieuwer. Het is nog niet duidelijk wanneer Meta de definitieve versie van WhatsApp naar de iPad brengt. Mogelijk duurt dat niet lang meer, zeker nu er een nieuwe bèta van de berichtendienst is uitgebracht. Meta heeft in ieder geval nog geen officiële aankondiging gemaakt over WhatsApp voor de iPad, maar daar kan de komende weken verandering in komen. Nog even geduld dus.