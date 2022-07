Aan de slag met watchOS 9: zo installeer je de publieke bèta

De eerste publieke bèta van watchOS 9 is vanaf nu te downloaden. In dit artikel leggen we uit hoe je de testversie op je Apple Watch krijgt. Lees je mee?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WatchOS 9 downloaden doe je zo

Apple heeft de eerste publiek bèta van watchOS 9 uitgebracht. De software voegt allerlei nieuwe features toe, zoals verse wijzerplaten en gezondheidsfuncties. Wil je deze testversie installeren? Dan heb je minimaal een Apple Watch Series 4 nodig. De derde generatie, die Apple nog gewoon verkoopt, valt dus af. Ook moet je de bèta van iOS 16 op je iPhone draaien voor je aan de slag kunt.

Gelukt? Volg dan het onderstaande stappenplan:

Ga op je iPhone naar de bètawebsite van Apple; Log in met je Apple ID en bijbehorende wachtwoord; Tik op het tabblad ‘watchOS’; Download het bètaprofiel op je iPhone en volg de aanwijzingen.

Zodra deze bèta geïnstalleerd is kun je naar watchOS 9 bijwerken. Open hiervoor de Watch-app op je horloge, ga naar ‘Mijn Watch’, tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Software-update’. Als het goed is zie je hier de watchOS 9-bèta.

Let op: je downloadt nu een testversie. Deze software kan daarom vervelende bugs en allerlei andere ellende veroorzaken. Het is dan ook slim om de bèta niet op een Apple Watch te installeren die je dagelijks gebruikt. Maak daarnaast altijd een back-up van je Apple Watch voor je gaat updaten. Zo raak je gegarandeerd geen belangrijke gegevens kwijt.

Dit moet je weten over watchOS 9

Zoals gezegd voegt Apple met watchOS 9 weer nieuwe wijzerplaten toe aan je horloge. Wij vinden vooral de astronomie-variant erg cool. Daarnaast gaat je Apple Watch de versnellingsmeter en gyroscoop gebruiken om je pas in kaart te brengen. Hij vertelt je vervolgens of je op de juiste manier loopt of hardloopt. Met ‘Sleep Stages’ ten slotte krijg je beter inzicht in de verschillende stadia van je slaap. Wil je meer weten? Check dan ons uitgebreide artikel over watchOS 9.

Apple brengt de definitieve versie van watchOS 9 dit najaar uit. Wil je het direct horen als dat gebeurt? Via onze iPhoned-nieuwsbrief, gratis app en website houden we je natuurlijk op de hoogte.

Lees het laatste nieuws over Apple: