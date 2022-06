watchOS 9: dit zijn de nieuwe functies op je Apple Watch

watchOS 9 is dé grote software-update voor je Apple Watch. In het najaar 2022 verwachten we deze firmware op je smartwatch. In dit artikel vertellen we je meer over de nieuwe functies, de release date en hoe je deze kan installeren.

Nieuwe software voor je Apple Watch dit najaar

De opvolger van watchOS 8 komt in het najaar van 2022. Zo zorgde de update van vorig jaar bijvoorbeeld voor meer gezondheid-functies, werd minder afleidend met ‘Focus’ en kon beter jouw slaap volgen.

Nu watchOS 9 is aangekondigd komen daar weer veel spannende functies bij. Deze software is tijdens WWDC, dé software-conferentie van Apple op 6 juni, tegelijkertijd aangekondigd met iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 en andere firmware. In dit artikel lees je alles over de vernieuwingen en hoe, wanneer en óf je deze op je Apple Watch kan downloaden en installeren.

Dit zijn de nieuwe functies van watchOS 9

WatchOS 8 was een kleine update, maar watchOS 9 niet! We hebben van te voren weinig informatie gekregen over de nieuwe software, maar Apple heeft tóch het een en ander aangekondigd. Daarom kunnen we jou nu vertellen welke functies we dit najaar allemaal op je Apple Watch zien verschijnen.

1. Nieuwe wijzerplaten voor je Apple Watch

Je Apple Watch krijgt, zoals elk jaar, nieuwe wijzerplaten. De vetste vinden wij de astronomie-wijzerplaat en de wijzerplaat met de maan en verschillende maankalenders. Als je je pols omlaag doet, stoppen de leuke animaties automatisch en gaat je Apple Watch in een soort van stand-by modus.

2. Siri UI en nieuwe notificaties in watchOS 9

Er zijn nieuwe soort meldingen voor je Apple Watch. Actieve apps worden vastgepind voor Snellere Toegang. Ook kan je nieuwe podcasts ontdekken via je Apple Watch. We vragen ons echter af of mensen écht podcast willen ontdekken via hun slimme horloge. Siri werkt daarnaast nóg beter op je Apple Watch met watchOS 9.

3. Verbeterde sportfuncties voor je Apple Watch

Er zijn drie nieuwe manieren om te meten hoe je loopt en sport. Je Apple Watch gaat de versnellingsmeter en de gyroscoop gebruiken om je pas te meten en vertelt je dus of je het op de juiste manier doet. Ook zegt het als je té lang hebt gezeten. Je workout wordt nu dus met de Apple Watch nóg completer.

Mocht je meerdere sporten combineren, dan meet je Apple Watch met watchOS 9 automatisch welke sport je doet. Dit is heel handig voor triatleten. Daarnaast houdt het beter je hartslag bij en meet het in welke (hartslag)zone je bent. Ook kan je tegen jezelf gaan racen. Je Apple Watch kan namelijk een looptijd opnemen. De volgende keer dat je dat rondje rent, race je tegen deze eerder vastgestelde tijd.

4. Nieuwe gezondheidsfuncties

‘Sleep Stages’ kan leren in welke fase van je slaap je bent: REM, kernslaap of diepe slaap. Je ziet in de ochtend precies hoe je de nacht bent doorgekomen. Dit wordt automatisch doorgestuurd naar je Gezondheid-app op je iPhone. Vanaf daar kan je het aflezen.

In watchOS 9 wordt het meten van de hartslag iets beter. De Apple Watch houdt bij hoelang de gebruiker last heeft boezemfibrilleren. De Ecg-app houdt als het ware een geschiedenis bij die je kan inzien.

Ook medicaties worden geïntegreerd in watchOS 9 met ‘Medicijnen’. Dit is handig voor de mensen die veel medicaties hebben. Deze moeten vaak verteld worden dat ze de medicijnen moeten nemen. Dat doet de Apple Watch dan. Je scant nieuwe medicatie eenvoudig in via je iPhone. Ook houdt deze functie automatisch bij welke medicatie botst met andere (nieuwere) medicatie.

Deze Apple Watches krijgen de nieuwe software-update

Ieder jaar valt er een oudere Apple Watch af. Zo was WatchOS 8 al niet meer beschikbaar voor de Apple Watch 2. Bij watchOS valt de ondersteuning voor de Apple Watch series 3 weg. Concluderend: de volgende smartwatches van Apple ondersteunen de update naar de nieuwe firmware versie wel:

Wanneer kan ik watchOS 9 downloaden?

Apple gaat watchOS 9 vanaf dit najaar langzamerhand uitrollen voor je Apple Watch. Daarvoor moeten de ontwikkelaars, die aanwezig waren op WWDC, eerst nog aan de slag met de nieuwe firmware.

Na een bèta voor ontwikkelaars brengt men vaak een testversie voor ‘gewone’ Apple Watch-dragers uit. Deze staat gepland voor juli. Daarom houden wij tot die tijd alles in de gaten en vertellen we op het moment dat watchOS 9 er is hoe je deze het best kan downloaden en installeren op je Apple Watch.

