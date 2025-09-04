watchOS 26 release: op deze datum kun je jouw Apple Watch updaten

Er komt binnenkort een grote release voor de Apple Watch met watchOS 26. Maar wanneer kun je nou écht je smartwatch updaten?

Voor bezitters van een Apple Watch wordt september echt een leuke maand. Want dan is de release van watchOS 26, het nieuwe besturingssysteem voor je Apple Watch. Apple heeft namelijk onlangs de datum van de volgende keynote (waar vrijwel zeker de iPhone 17-serie wordt gepresenteerd) bekend gemaakt. Die keynote valt op dinsdag 9 september om 19:00 uur.

Dat betekent dat de bijbehorende software een week later voor iedereen beschikbaar komt. In voorgaande jaren was dat altijd de maandag na de keynote. Als we dat doortrekken naar dit jaar is de release van watchOS 26 voor de Apple Watch op 15 september.

Dit gaat er veranderen op je Apple Watch met watchOS 26

Met watchOS 26 krijgt de Apple Watch een flinke make-over. Voor het eerst in jaren steekt Apple het ontwerp van het besturingssysteem in een nieuw jasje. De grootste blikvanger is ‘Liquid Glass’. Hiermee krijgen allerlei onderdelen een transparante, glasachtige uitstraling. Dit design verschijnt niet alleen op de Apple Watch, maar ook op iPhone, iPad, Mac(Book) én Apple TV.

Daarnaast introduceert Apple een compleet nieuwe manier om je Apple Watch te bedienen met een extra polsgebaar. Krijg je een melding binnen en wil je hem wegvegen? Dan hoef je straks alleen je pols te draaien om de notificatie te sluiten. Ideaal als je aan het fietsen bent of je handen vol hebt.

Helaas hebben niet alle Apple Watches ondersteuning voor de nieuwste functies. Zo komt Apple Intelligence met watchOS 26 voor het eerst naar de Apple Watch, maar dat geldt lang niet voor alle modellen. Bekijk hier welke Apple Watches werken met de nieuwste features. Ben je benieuwd of je jouw Apple Watch straks kunt bijwerken? Lees dan hier welke Apple Watches ondersteuning hebben voor watchOS 26!