watchOS 26: deze 4 features werken mogelijk níét op jouw Apple Watch 

Binnenkort komt watchOS 26 uit, maar een aantal features werkt niet op iedere Apple Watch. Om deze functies gaat het!

watchOS 26

Dit jaar is watchOS 26 dé update voor de Apple Watch. Met de volgende softwareversie komen grote veranderingen naar de smartwatch, zo introduceert Apple een nieuwe interface en wordt de Apple Watch uitgebreid met meer functies. Het vernieuwde ontwerp van watchOS komt naar vrijwel alle Apple Watches, maar dat geldt niet voor de nieuwe features van watchOS 26. Een aantal daarvan komt alleen naar de nieuwste modellen.

Met watchOS 26 komen vier nieuwe features naar slechts een beperkt aantal Apple Watches. Het gaat om een nieuw polsgebaar, waarmee je meldingen kunt afsluiten door je pols simpelweg te draaien. Andere nieuwe onderdelen zijn live vertalen, slimme reacties op berichten en het automatisch aanpassen van het volume van de Apple Watch. Deze vier functies zijn onderdeel van watchOS 26, maar komen niet naar alle uitvoeringen van de Apple Watch.

Exclusief voor deze Apple Watches

Om deze vier features van watchOS 26 te gebruiken heb je een Apple Watch uit 2023 of later nodig. Dat betekent dat je een Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 of Apple Watch Ultra 2 moet hebben voor alle nieuwe features van watchOS 26. Heb je een Apple Watch Series 8 of ouder? Dan ontbreken onderdelen als het nieuwe polsgebaar, live vertalen, slimme reacties en het automatisch aanpassen van het volume van de smartwatch.

Er zijn overigens nog meer features van watchOS 26, die niet op alle Apple Watches werken. Voor bepaalde onderdelen heb je een iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence nodig. Zo werken live vertalen en de nieuwe Workout Buddy alleen in combinatie met een iPhone 15 Pro of nieuwer. Deze functies werken met Apple Intelligence, maar lang niet alle iPhones hebben ondersteuning voor deze nieuwe techniek. Lees hier welke iPhones Apple Intelligence hebben!

Release van watchOS 26

We hoeven niet lang meer te wachten op watchOS 26, want Apple brengt de softwareversie al uit in september. Die maand verschijnen de nieuwe Apple Watches en iPhones van 2025. Na de aankondiging van die toestellen rolt Apple de nieuwe softwareversie van watchOS uit voor alle gebruikers. Helaas krijgen niet alle Apple Watches toegang tot de nieuwe features van watchOS 26.

Om watchOS 26 te installeren heb je een Apple Watch Series 6 of nieuwer nodig. Wil je gebruik kunnen maken van alle nieuwe features van watchOS 26? In dat geval is een Apple Watch Series 9 of nieuwer een vereiste, zodat je ook toegang krijgt tot het nieuwe polsgebaar, live vertalen, slimme reacties en het automatisch aanpassen van het volume. Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Bekijk dan hier welke Apple Watch het beste bij jou past én wat de beste prijzen zijn: