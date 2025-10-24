Safari vs Google Chrome: welke gebruik je beter niet op je iPhone?

Surf jij op je iPhone via Safari of via Google Chrome en wat is nou eigenlijk de beste keuze? In deze vergelijking zoeken we het voor je uit!

Safari vs Google Chrome

De meeste iPhone-gebruikers openen zonder na te denken Safari als ze iets willen opzoeken. Het is tenslotte de standaardbrowser van Apple. Aan de andere kant zijn er miljoenen mensen die liever Chrome gebruiken, omdat ze dat gewend zijn van hun laptop of pc. Maar welke browser is nu écht de beste keuze op je iPhone?

We zetten eerste de voordelen van Safari op een rij en daarna de nadelen. Vervolgens doen we hetzelfde voor Google Chrome.

Safari Apple 8.2 (6.222 reviews) Gratis via App Store via App Store

Voordelen Safari

Safari is gebouwd door Apple zelf en daardoor volledig geïntegreerd in het iOS-ecosysteem. Hierdoor kun je wachtwoorden en tabbladen synchroniseren via iCloud met je Mac, iPad en Apple Watch. Bovendien gebruikt Safari minder energie, omdat die is geoptimaliseerd voor de iPhone. Daarbij blokkeert Safari ook nog automatisch trackingcookies van adverteerders.

Nadelen Safari

Er zijn veel minder extensies beschikbaar voor Safari dan voor Google Chrome. Als je daar van houdt, heb je bij Chrome heel wat meer mogelijkheden. Daarbij is Safari vooral heel erg handig als je alleen maar op Apple-apparaten werkt. Maak je regelmatig gebruik van meerdere verschillende platforms, dan valt die handigheid grotendeels weer weg.

Google Chrome Google 9.0 (61.024 reviews) Gratis via App Store via App Store

Voordelen Google Chrome

Ideaal als je dagelijks met Google-diensten werkt. Je bladwijzers, geschiedenis en wachtwoorden syncen automatisch via je Google-account. Dat is heel handig als je naast je iPhone bijvoorbeeld ook nog met Windows of Android werkt. Verder herkent de ingebouwde Google Lens tekst of objecten op foto’s, en geeft de zoekbalk in real-time suggesties en vertalingen.

Nadelen Google Chrome

Op je iPhone gebruikt Google Chrome meer energie dan Safari, wat er dus voor zorgt dat de batterijduur korter wordt. Ook het werkgeheugen van je iPhone wordt door Google Chrome meer aangesproken, waardoor de surfsnelheid soms wel wat wordt beperkt. Google Chrome verzamelt bovendien gebruikersgegevens om je van gerichte reclame te kunnen voorzien.

Wat vind je belangrijker?

Er zijn een paar duidelijke verschillen tussen beide browsers. Safari is snel, energiezuinig, werkt uitstekend met je andere Apple-apparaten samen en beschermt je privacy. Google Chrome is eveneens snel, maar verbruikt meer energie, werkt minder goed samen met je andere Apple-apparaten en neemt het niet zo nauw met je privacy. Chrome werkt wel weer beter en soepeler als je naast je iPhone ook werkt met bijvoorbeeld Windows en Android. Het ligt er dus maar aan wat je belangrijker vindt.

Conclusie: Safari vs Google Chrome