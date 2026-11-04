watchOS 27.3 komt eraan (met deze nieuwe features voor je Apple Watch)

Apple heeft de eerste testversie van watchOS 27.3 uitgebracht! Deze nieuwe features komen met watchOS 27.3 naar je Apple Watch.

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watchOS 27.3

De eerste testversie van watchOS 27.3 is beschikbaar! Apple heeft watchOS 27.3 bèta 1 uitgebracht op dinsdag 3 november. Met de eerste testversie onthult Apple traditiegetrouwe welke nieuwe features met de volgende update naar je Apple Watch komen. De Apple Watch krijgt er een aantal handige functies bij in watchOS 27.3, maar we kunnen ze helaas niet allemaal gebruiken in de Europese Unie. Deze functies komen wél beschikbaar!

1. Geluidsherkenning

Geluidsherkenning is al jaren beschikbaar op de iPhone. Met de functie registreert je iPhone belangrijke omgevingsgeluiden, denk daarbij aan een rookmelder, deurbel of alarmsignaal. Apple brengt de handige feature met watchOS 27.3 ook naar de Apple Watch, zodat de smartwatch meldingen geeft als bepaalde geluiden worden herkend. Dit komt vooral van pas als je een belangrijk geluid zelf niet hebt opgemerkt of als je bijvoorbeeld slechthorend bent.

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2. Automatische muziekherkenning

Naast Geluidsherkenning krijgt de Apple Watch in watchOS 27.3 ondersteuning voor automatische muziekherkenning. Je kunt Shazam al langer gebruiken op de Apple Watch, maar moet daarvoor eerst handmatig de app openen. Dat is binnenkort niet meer nodig, want de integratie van Shazam op de Apple Watch wordt verbeterd. Je Apple Watch herkent voortaan automatisch welke muziek wordt afgespeeld, zelfs als je Shazam niet hebt geopend.

Meer over watchOS 27.3

Apple verbetert in watchOS 27.3 dus vooral de audiofuncties van je Apple Watch. De grootste verbeteringen van watchOS 27.3 ontbreken in Nederland en België helaas, want die werken met Siri AI. De nieuwe versie van Siri wordt in watchOS 27.3 uitgebreid met Live Rewind en Siri Recap, waarmee gesprekken eenvoudiger kunnen worden samengevat. Siri AI is hier nog niet beschikbaar, dus we kunnen deze features van watchOS 27.3 voorlopig niet gebruiken.

De eerste testversie van watchOS 27.3 is beschikbaar voor ontwikkelaars, de definitieve update laat nog wel even op zich wachten. Apple brengt watchOS 27.3 pas uit in december, tegen die tijd voegt het bedrijf mogelijk meer nieuwe features toe voor de Apple Watch. Wil je geen enkele nieuwe functie missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!