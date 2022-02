‘Apple lanceert iMac Pro 2022 met mini-led-scherm in juni’

Wil je graag een iMac met M1-chip, maar vind je het huidige model te klein of te traag? Goed nieuws: volgens een bekende lekker staat de release van de grotere iMac Pro gepland voor juni.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Release iMac Pro 2022 in juni’

Vorig jaar bracht Apple een kleurrijke 24 inch-iMac uit met M1-chip. Wie de 27 inch-variant wil, is echter nog steeds aangewezen op het ouderwetse Intel-model. Daar komt deze zomer mogelijk verandering in. De betrouwbare analist Ross Young zegt dat Apple de release van de iMac Pro gepland heeft staan voor juni. Dat zou waarschijnlijk betekenen dat de computer gelanceerd wordt tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC.

De iMac Pro draait vermoedelijk op de snellere M1 Pro en M1 Max-chips die we ook in de huidige MacBook Pro 2021 aantreffen. Daarnaast verwachten we een design dat lijkt op de kleinere iMac, maar dan met iets zakelijkere kleuren.

De ‘kleine’ iMac

Er is al enige tijd discussie onder analisten over de vraag of de iMac Pro een mini-led-scherm krijgt. Dergelijke displays bieden een hoger contrast en betere zwartwaardes dan een normaal lcd-paneel. Volgens Young heeft de iMac Pro inderdaad zo’n scherm aan boord. Dat zou goed nieuws zien, want daardoor zien films en series er bijvoorbeeld veel mooier uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke Mac zien we tijdens het voorjaars-event?

Eerder schreef Young dat de release van de iMac Pro 2022 pas gepland stond voor augustus of september. Het lijkt dus iets eerder te worden. Tijdens het voorjaars-event dat mogelijk op 8 maart plaatsvindt, hoeven we de desktopcomputer echter nog niet te verwachten.

Apple heeft recent wel drie nieuwe Macs geregistreerd die spoedig op de markt komen. Mogelijk gaat het om een nieuwe, goedkopere MacBook Pro en twee high-end Mac mini’s. Het is best waarschijnlijk dat Apple deze machines in maart lanceert. Ook verwachten we tijdens dat event de iPhone SE 2022 en de iPad Air 2022 te zien.

Wil je alles lezen over het laatste Apple-nieuws? Download dan de iPhoned-app en schrijf je even in voor onze nieuwsbrief. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over Apple: