Apple-fans kunnen hun verlanglijstje alvast gaan bijwerken. Er komen volgens geruchten nog twintig nieuwe Apple-producten bij.
Lees verder na de advertentie.
Deze 20(!) Apple-producten komen er nog aan tussen nu en 2027
Je weet waarschijnlijk wel dat Apple over een paar maanden met nieuwe iPhones gaat komen. Maar Apple komt komt in 2026 en 2027 met nog met veel meer toffe producten. Volgens geruchten staan er zelfs zo’n twintig nieuwe devices op de planning. Wij zetten ze voor je op een rij.
Nieuwe iPhones die gaan komen
Er komen een flink aantal iPhones aan in 2026 en 2027. Dit zijn de belangrijkste toestellen die gaan komen.
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Ultra
- iPhone Air 2
- iPhone 20 Pro
- iPhone 20 Pro Max
De iPhone 18 Pro (Max) krijgt mogelijk een A20 Pro-chip, een kleinere Dynamic Island, een aangepaste Cameraregelaar-knop en een nieuwe donkerrode kleur.
Ook tof is de iPhone Ultra. Dat wordt volgens de geruchten Apples eerste vouwbare iPhone. Hij krijgt een groot scherm aan de binnenkant, een kleiner scherm aan de buitenkant. Opvallend is wel dat hij volgens geruchten geen Face ID krijgt, maar Touch ID in de aan/uit-knop.
De iPhone Air 2 krijgt naar verwachting een ultragroothoekcamera, een A20-chip en een betere batterij. En dan zijn er nog de iPhone 20 Pro en iPhone 20 Pro Max die in 2027 gaan komen. Dit worden jubileummodellen met bijna alleen maar scherm aan de voorkant. Waarschijnlijk gaat Apple de iPhone 19 overslaan (net als bij de iPhone 9 is gebeurd).
Deze Apple Watches komen er nog aan
Ook komen er een aantal nieuwe smartwatches aan. Dit zijn:
- Apple Watch Series 12
- Apple Watch Ultra 4
De Series 12 en Ultra 4 krijgen waarschijnlijk een snellere chip. Er wordt ook gesproken over Touch ID en extra gezondheidssensoren, maar daar zijn de geruchten het nog niet helemaal eens over.
Nieuwe Tablets in aantocht
Apple heeft volgens geruchten ook een aantal nieuwe iPads in de planning.
- iPad 12
- iPad mini
De gewone iPad krijgt vermoedelijk een nieuwere chip met Apple Intelligence. De iPad mini krijgt mogelijk OLED, een betere chip, wordt waterbestendig en krijgt een nieuw soort speaker.
Aankomende Macs
Er staan verschillende nieuwe Macs op de planning. Deze kun je de komende tijd verwachten.
- Mac Studio
- Mac mini
- iMac
- MacBook Ultra
Voor Mac-fans staan de Mac Studio, Mac mini en iMac klaar met M5-chips. De grootste klapper lijkt de MacBook Ultra te worden. Die krijgt een dunner OLED-scherm, touchscreen, Dynamic Island en M6 Pro- of M6 Max-chip.
Overige producten
Daarnaast zitten er in 2026 en 2027 nog een heleboel andere Apple-producten aan te komen.
- Apple TV
- HomePod mini
- HomePod
- HomePad
- AirPods Ultra
- Apple Glasses
Er komt een nieuwe Apple TV met een A17 Pro-chip en N1-chip met ondersteuning voor wifi 7. De HomePod mini krijgt een S9-chip of nieuwer, de nieuwe Siri, een N1-chip met wifi 7, beter geluid, een nieuwe Ultra Wideband-chip en mogelijk nieuwe kleuren. De grote HomePod krijgt in ieder geval de nieuwe Siri, maar meer is er nog niet bekend.
Verder komt er een compleet nieuwe hub aan (soms ook wel de HomePad genoemd) met een scherm en Siri. Tot slot worden er ook AirPods Ultra met camera’s verwacht en een slimme bril, genaamd Apple Glasses.
Wil jij geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!