‘Apple presenteert nieuwe iPhone SE en iPad Air tijdens event op 8 maart’

Het eerste Apple-event van 2022 vindt waarschijnlijk plaats op of rond 8 maart. Dat meldt een betrouwbare bron. Apple zou in ieder geval de iPhone SE 2022 en iPad Air 2022 aankondigen. Mogelijk krijgen we ook een nieuwe Mac te zien.

‘Eerste Apple-event van 2022 op 8 maart’

Volgens het doorgaans goed ingelichte Bloomberg krijgen we zeer binnenkort nieuwe producten van Apple te zien. Het eerste Apple-event van 2022 zou plaatsvinden op of rond 8 maart. Vanwege de coronapandemie gaat het opnieuw om een virtuele presentatie.

Apple lanceert die dag in ieder geval de iPhone SE 2022. Het nieuwe budgetmodel lijkt als twee druppels water op zijn voorganger, maar krijgt een snellere A15-chip met 5G. Waarschijnlijk is dit de laatste iPhone met het inmiddels antieke ontwerp. Apple komt in 2023 mogelijk met een grotere iPhone SE.

Daarnaast presenteert Apple tijdens het event in maart de iPad Air 2022. Ook dat lijkt een relatief kleine upgrade te worden ten opzichte van de iPad Air 2020. De midrange-tablet krijgt eveneens een snellere A15-chip én een Center Stage-camera. Die volgt je bewegingen, waardoor je altijd goed in beeld komt. Daarmee wordt de nieuwe iPad Air eigenlijk een grotere versie van de iPad mini 2021.

Verder denkt Bloomberg dat Apple een nieuwe Mac zal onthullen. Het is nog niet duidelijk welke precies. Het kan gaan om de iMac Pro 2022, maar ook om een snellere Mac mini of een nieuwe MacBook Air.

Ook release van iOS 15.4 in maart

De focus ligt tijdens het Apple-event in maart op nieuwe hardware. Toch zou het bedrijf in de eerste helft van die maand ook iOS 15.4 uit willen brengen. De nieuwe software-update bevat verschillende toffe functies. Zo kun je Face ID straks gebruiken terwijl je een mondkapje draagt. Met Universal Control is het mogelijk om je iPad te bedienen met het toetsenbord en de muis van je Mac.

