‘Nieuwe iPad Air met A15-chip en Center Stage op komst’

De iPad Air heeft al sinds 2020 geen upgrade gehad. Deze lente komt daar verandering in, als we de laatste geruchten mogen geloven.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: nieuwe iPad Air ligt deze lente in de winkels

Apple kondigt over een paar maanden een nieuwe generatie van de iPad Air aan. De geüpgradede tablet krijgt een snelle A15-chip, die we kennen van de iPhone 13. Ook krijgt het apparaat een 12 megapixel-selfiecamera met Center Stage, razendsnel 5G-internet en een quad-led True Tone-flitser. Veel van deze functies zagen we eerder op Apples meest recente iPad mini.

De informatie is afkomstig van de Japanse blog Mac Otakara. Dit is een bekende bron als het gaat om Apple-geruchten. De kans is groot dat de tech-fabrikant ergens in april een evenement organiseert, waar we ook de veelbesproken iPhone SE 2022 gaan zien. Vorig jaar vond het lente-evenement plaats op 20 april.

De nieuwe iPad Air krijgt naar verwachting hetzelfde ontwerp als de huidige iPad Air. Dat betekent dunne schermranden, geen home-knop en platte zijkanten. Ook ligt het apparaat straks in meerdere kleuren in de winkels. Hieronder vallen waarschijnlijk de kleuren spacegrijs, sterrenlicht, paars en roze. De iPad mini is namelijk ook in deze uitvoeringen verkrijgbaar.

Meer over de iPad Air

De iPad Air is Apple’s middenklasser-iPad, gepositioneerd tussen de instap-iPad en de duurdere iPad Pro. Het apparaat is bedoeld voor mensen die graag creatief bezig zijn, maar geen Pro-hardware nodig hebben voor de allerzwaarste taken. Daarnaast beschikt het apparaat over een modernere uitstraling dan de goedkoopste iPad, die nog dikke schermranden en een home-knop heeft.

Ben jij nieuwsgierig naar de nieuwe iPad Air, of ben je zelf van plan om hem aan te schaffen? Laat ons in de reacties onder dit artikel vooral even weten welke nieuwe features jij hoopt te zien. Om niets over de nieuwe Apple-tablet te missen, download je de iPhoned-app en schrijf je je even in voor onze nieuwsbrief. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram.

Meer Apple-nieuws: