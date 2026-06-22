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WhatsApp brengt een verwijderde functie terug in aangepaste vorm

Maurice Snijders
Maurice Snijders
22 juni 2026, 9:33
2 min leestijd
WhatsApp brengt een verwijderde functie terug in aangepaste vorm

WhatsApp brengt binnenkort een aangepaste functie terug die een tijdje geleden juist werd verwijderd – dit kun je ervan verwachten.

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WhatsApp brengt een verwijderde functie terug

De functie die WhatsApp binnenkort in aangepaste vorm terug brengt, is een animatie voor berichten op de iPhone. Deze functie wordt momenteel getest in de bètaversie van de app en moet de chats in WhatsApp een stuk vloeiender laten aanvoelen.

Wanneer je straks een bericht verstuurt of ontvangt, verschijnt het tekstballonnetje niet meer direct in het gesprek zoals nu het geval is. In plaats daarvan verschijnt het geleidelijk, terwijl het iets groter wordt naarmate het aan de chat wordt toegevoegd. Volgens WhatsApp zorgt deze animatie voor een modernere en soepelere gebruikerservaring.

Vernieuwde oude functie

WhatsApp heeft eerder al een vergelijkbare animatie op de iPhone geïntroduceerd. Die verdween echter ook weer in een latere update. Sindsdien verschenen berichten in chats zonder enige visuele overgang. De functie keert nu dus terug in WhatsApp, maar wel in een aangepaste vorm. De nieuwe animatie oogt subtieler en wordt bovendien gekoppeld aan een aparte instelling.

Een belangrijke verandering is namelijk dat je de animatie straks desgewenst kunt uitschakelen. In WhatsApp verschijnt daarvoor een nieuwe knop onder ‘Instellingen > Chats > Animaties’. Daar vind je nu al opties voor animaties van emoji, stickers en GIF’s. De nieuwe instelling wordt daar binnenkort dus aan toegevoegd.

whatsapp terug

Nog niet voor iedereen beschikbaar

De nieuwe funtie wordt momenteel uitgerold naar een beperkte groep iOS-bètatesters via TestFlight. Het is daarom zeker mogelijk dat je de functie momenteel nog niet ziet, zelfs als je de nieuwste bètaversie hebt geïnstalleerd. Wanneer de animatie beschikbaar komt voor alle iPhone-gebruikers is op dit moment nog niet bekend. Pas als de testfase succesvol verloopt, brengt WhatsApp de functie uit met een toekomstige update. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: wabetainfo
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