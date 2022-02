Apple registreert nieuwe Macs: nieuwe MacBook 2022 op komst?

In een database heeft Apple drie modelnummers van nieuwe Macs geregistreerd. Het is een aanwijzing dat Apple binnenkort een of meerdere Macs uitbrengt. Zijn het de Mac mini en MacBook Pro 2022?

Aanwijzing

Een nieuwe registratie in de database van de Euraziatische Economische Commissie (EEC) wijst erop dat er binnenkort nieuwe Macs verschijnen. Het gaat om de nieuwe modelnummers A2615, A2686 en A2681.

Apple moet apparaten met encryptie-technologieën tegenwoordig registreren bij de Euraziatische Economische Commissie. Vaak gebeurt dat twee tot drie maanden voor de lancering. Daarom is deze database een goede indicatie voor wat we op korte termijn van Apple kunnen verwachten.

Nieuwe MacBook Pro 2022?

De Mac met het nummer A2681 wordt in de database omschreven als een draagbare computer, dus dat zou een MacBook moeten zijn. De afgelopen weken gingen er al geruchten dat er een nieuwe MacBook Pro op komst is. Het zou gaan om een opvolger van de 13-inch MacBook Pro uit 2020, die is voorzien van een krachtige M2-chip.

Mogelijk blijft het niet bij een nieuwe MacBook Pro. Bij de A2615 en A2686 wordt de aanduiding ‘draagbare computer’ niet gegeven, dus dit zouden dekstop-Macs moeten zijn. We denken dat het gaat om een high-end versie van de Mac mini, die Apple wil uitrusten met een krachtigere chip.

Een andere kandidaat is de 27-inch iMac Pro waarover in het geruchtencircuit wordt gesproken. Die ziet eruit als de nieuwe 24-inch iMac, maar heeft een groter scherm en is voorzien van een krachtigere M1 Pro of M1 Max-processor. Volgens de laatste geruchten is de release echter uitgesteld naar augustus of september.

Apple-event

Vorige maand registreerde Apple al een nieuwe iPhone en iPad. Waarschijnlijk gaat het om de nieuwe iPhone SE en iPad Air. Naar verluidt onthult Apple de producten tijdens een event die op 8 maart plaatsvindt, dus dan weten we als het goed is meer.

