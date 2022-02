‘iMac Pro verschijnt toch niet tijdens eerste Apple-event van 2022’

In het voorjaar organiseert Apple vermoedelijk een voorjaars-event, waarbij het bedrijf de eerste nieuwe producten van 2022 presenteert. Op één product lijk je niet echter te hoeven rekenen: een nieuwe iMac Pro.

iMac Pro 2022 release

Volgens eerdere geruchten stond de iMac Pro 2022 op de planning voor het voorjaar. De betrouwbare analist Ross Young verwacht echter niet langer dat de iMac Pro in de komende maanden verschijnt. Een lancering in de zomer is op dit moment waarschijnlijker, zo laat hij weten in een tweet.

De schermen van de iMac Pro worden geleverd in juni, maar het apparaat wordt mogelijk pas in augustus of september gelanceerd, schrijft Young. Ook bevestigt hij dat de iMac Pro 2022 net zoals de nieuwste MacBook Pro-modellen is voorzien van een mini led-scherm. Wel verwacht hij minder mini led-zones dan bij de iPad en MacBook Pro.

In december voorspelde Young nog dat de iMac Pro 2022 in de lente zou worden onthuld. Dit was ook de verwachting van Mark Gurman – een andere betrouwbare Apple-analist. Hij rekende op een lancering tijdens het voorjaars-event, die vermoedelijk plaatsvindt in maart of april.

iMac Pro 2022 in augustus of september?

De kans is dus groot dat we langer op de nieuwe iMac Pro moeten wachten. Toch hebben we twijfels bij een release in augustus of september, zoals Young nu voorspelt. In de zomer lanceert Apple zelden nieuwe producten, zeker niet als ze zo vernieuwend zijn als de iMac Pro. En de september-maand staat traditioneel in het teken van de nieuwe iPhone-modellen en nieuwe Apple Watch.

Eén maand later – in oktober – organiseert Apple vaak een event die grotendeels in het teken staat van nieuwe Macs. Mogelijk duurt het dus nog tot de herfst voordat we meer van de nieuwe iMac Pro 2022 zien.

