‘iMac Pro 2022 komt eraan, met nieuw ontwerp en krachtige chip’

Vorig jaar schrapte Apple de iMac Pro uit het assortiment, maar dit jaar mogen we weer een krachtige desktopcomputer van Apple verwachten. Volgens een betrouwbare analist is een nieuw ontworpen iMac Pro 2022 in aantocht.

iMac Pro 2022

In april 2021 verscheen de 24-inch iMac, die Apple in een compleet nieuw jasje stak. Een opvolger voor de grotere 27-inch iMac bleef echter uit. Intussen verdween de krachtigere iMac Pro uit de schappen van de Apple Store.

Maar dit jaar komt Apple weer met een grotere én krachtigere iMac, zo meldt meldt de betrouwbare analist Mark Gurman van Bloomberg in de laatste editie van zijn Power On-nieuwsbrief. Die wordt in de markt gezet als de nieuwe iMac Pro.

Gurman verwacht dat de nieuwe iMac Pro een soortgelijk ontwerp heeft als de huidige 24-inch iMac. Dit betekent dat de machine een stuk dunner, platter en hoekiger wordt, met onder het scherm een relatief grote ‘kin’ zonder Apple-logo.

Het nieuwe (links) en oude (rechts) ontwerp van de iMac.

Scherm en processor

De nieuwe iMac Pro wordt ook groter dan 24 inch, maar een schermformaat noemt Gurman niet. Eerder gingen er geruchten dat de iMac Pro 2022 is voorzien van een 27-inch display. Daarmee is het verschil tussen de kleinere en grotere iMac relatief klein.

Verder is de iMac Pro 2022 volgens Gurman te configureren met krachtige chips: de M1 Pro of M1 Max. Deze processors zijn al te vinden in de MacBook Pro 2021. We sluiten echter niet uit dat de chip van de iMac Pro nog krachtiger is dan zijn mobiele broers. Een desktop-Mac hoeft geen rekening te houden met accuduur en er is meer ruimte voor koeling, waardoor Apple er meer performance in kan stoppen.

Release

Volgens geruchten organiseert Apple in maart of april een event. Daarin onthult Apple naar verluidt de nieuwe iPhone SE 2022, vijfde generatie iPad Air en mogelijk ook deze nieuwe iMac Pro.

