Er komt een nieuwe iPad mini aan (en dit kun je ervan verwachten)

We verwachten dat Apple snel de volgende generatie iPad mini uitbrengt en die krijgt heel wat vernieuwingen ten opzichte van de voorganger.

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Dit kun je verwachten van de nieuwe iPad mini

Volgens de laatste geruchten staat Apple op het punt om de volgende generatie iPad mini te lanceren. We vertellen je wat je kunt verwachten van de opvolger van de iPad mini 7, die Apple ruim 20 maanden geleden op de markt bracht.

A19 Pro-chip

Volgens informatie die is gevonden in code die Apple per ongeluk heeft vrijgegeven, krijgt de volgende iPad mini een A19 Pro-chip. Deze chip zit ook in de iPhone Air en iPhone 17 Pro-modellen. De iPhone 17 Pro-modellen zijn uitgerust met de high-end versie van deze chip, met een 6-core CPU en een 6-core GPU. De iPhone Air maakt gebruik van een A19 Pro-chip uit het middensegment. Die heeft één GPU-kern minder.

Als de gelekte code klopt, kunnen we verwachten dat Apple de middenklasse A19 Pro-chip die in de iPhone Air zit ook in de nieuwe iPad mini gebruikt. Apple heeft de A19 Pro-chip gebouwd op basis van een verbeterd 3-nanometer N3P-proces van de derde generatie. Dat zorgt voor verbeteringen op het gebied van snelheid en efficiëntie.

OLED-scherm

Volgens geruchten is Apple van plan om voor de ‌‌iPad mini‌‌ over te stappen van een LCD- naar een OLED-scherm. Het blijft onduidelijk of de iPad mini 8 dan ook een hogere verversingssnelheid krijgt dan het 60 Hz LCD-scherm dat in de huidige iPad mini 7 zit. Aangezien de iPhone 17 een 120 Hz ProMotion-scherm gebruikt, is het redelijk om hetzelfde te verwachten van de eerste iPad mini met OLED-scherm. Mogelijk neemt het scherm door de overstap naar OLED in omvang toe van 8,3 inch naar 8,7 inch.

OLED-schermen kunnen elke pixel afzonderlijk aansturen. Dat zorgt voor een nauwkeurigere kleurweergave en diepere zwarttinten in vergelijking met andere schermtechnieken. Ze bieden bovendien een superieur contrast, snellere responstijden en betere kijkhoeken .

Waterdicht design

Volgens Mark Gurman van Bloomberg wil Apple de iPad mini 8 een beter waterbestendig ontwerp geven. De vernieuwde behuizing zou de beschermingsgraad dichter bij die van de iPhone brengen, waardoor de tablet veiliger is voor gebruik in vochtige omgevingen.

Om dit te bereiken zou Apple een nieuw, op trillingen gebaseerd luidsprekersysteem hebben ontworpen. Door dat systeem worden traditionele luidsprekeropeningen overbodig. De huidige iPad mini-modellen hebben geen officiële IP-classificatie, maar dat zou bij de nieuwe versie mogelijk kunnen veranderen.

Release iPad mini 8

Volgens onderzoeksbureau Omdia kunnen we de ‌‌iPad mini‌‌ in 2027 verwachten. De Koreaanse media ET News en ZDNET Korea zeggen allebei dat de iPad mini al in 2026 een update krijgt. Ook Bloomberg heeft gemeld dat de update mogelijk dit jaar al plaatsvindt.

Het meest recente nieuws hierover komt van Weibo-gebruiker Instant Digital. Die beweert dat de iPad mini op zijn vroegst in de tweede helft van 2026 op de markt komt. Uiteindelijk zijn er geen geruchten die precies aangeven wanneer de volgende ‌iPad mini‌ wordt uitgebracht, maar de kans is groot dat de lancering later in 2026 plaatsvindt.

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Hogere prijs

De prijs van de huidige iPad mini 7 begint bij 559 euro voor het 128 GB-model met alleen wifi en loopt op tot 939 euro voor het 512 GB-model. Je kunt echter wel verwachten dat de iPad mini 8 duurder wordt. De belangrijkste reden hiervoor zijn de stijgende kosten voor geheugen en opslag, als gevolg van de voortdurende uitbreiding van AI-datacenters. Volgens The Wall Street Journal zal Apple de kosten van zijn apparaten aanzienlijk moeten verhogen om de huidige winstmarges te behouden.

Gurman suggereerde eerder al dat Apple tot wel 100 euro meer zou kunnen vragen voor het apparaat. Het zou nu wel eens om een paar honderd euro of meer kunnen gaan. Ben je op zoek naar een meer betaalbare optie, dan kun je beter de iPad van de 10e generatie overwegen. Deze iPad is al verkrijgbaar voor € 339,99 en biedt veel functies van de iPad mini, zoals Touch ID en Center Stage.