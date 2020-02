Een refurbished iPhone koop je misschien omdat het goedkoper is dan nieuw, maar je helpt er het milieu ook een handje mee. In dit artikel zetten we 5 feiten op een rij.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe duurzaam is refurbished?

Hoewel Apple duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, gaat er nog steeds een hoop goede elektronica verloren als jij je iPhone weggooit en een nieuw exemplaar in huis haalt. Door je iPhone door te verkopen en/of zelf een tweedehands of refurbished exemplaar in huis te halen, geef je een smartphone een tweede leven.

Maar hoeveel effect heeft het nu echt om voor tweedehands of refurbished te kiezen? Onderstaande voorbeelden maken het verschil dat je maakt een stuk tastbaarder. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van refurbished-aanbieder Renewd en Milieu Centraal.

Refurbished en duurzaamheid: 5 feiten op een rij

Van het goud dat uit 200 smartphones komt, kun je een trouwring maken; Milieu Centraal: er liggen ruim drie miljoen aan oude smartphones ongebruikt in Nederlandse huishoudens; E-waste (afval afkomstig van oude elektronica) is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld na ‘plastic soep’; Uit onderzoek van Renewd blijkt dat klanten 25 miljoen liter aan water bespaard hebben met de aanschaf van hun refurbished producten.; Dezelfde klanten bespaarden ook 14.000 ton aan CO2, wat neerkomt op honderd vluchten van Amsterdam naar Parijs, of vijf ritjes rond de wereld met de trein.

Zelf oude Apple-producten verkopen?

Ben je van plan om je oude iPhone, tablet of MacBook in te leveren, door te verkopen of te recyclen? Check dan wel even of het apparaat helemaal terug is gezet naar de fabrieksinstellingen en er geen persoonlijke gegevens meer op staan. In onderstaande gids helpen we je stap voor stap om je product klaar te maken voor verkoop.

Lees ook: Zo recycle je je oude Apple device