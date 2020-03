Heb jij nog een oude iPhone in je kast liggen? Dan kun je hem beter recyclen! In het kader van de Internationale Dag van het Recyclen lees je wat er met jouw iPhone gebeurt als je ‘m inlevert. Ook zetten we een paar recycle-apps voor je op een rijtje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone recyclen

Oude iPhones, iPads en iPods worden vaak bewaard. Bijvoorbeeld als reserve, of misschien omdat je er nostalgische waarde aan hecht. Maar vaak komt het er op neer dat ze in de kast liggen te verstoffen en nooit meer worden gebruikt. Op een gegeven moment is de iPhone ook zo oud dat hij niet meer wordt bijgewerkt en hij niks meer waard is.

Dat is niet goed voor het milieu: veel onderdelen van de telefoon kunnen immers nog goed gebruikt worden. Ook kun je voor je oude device soms nog wat geld terugkrijgen. De hoogste tijd dus om je kast op te ruimen en die oude devices in te leveren. Hier lees je hoe je je oude iPhone recyclet.

Inleveren: drie manieren op een rij

Er zijn verschillende manieren waarop je je iPhone kan recyclen. Het is het makkelijkst om je iPhone in te leveren bij de Apple Store of via de trade-in pagina van Apple. Ook zijn er veel andere sites die telefoons inkopen, en het is mogelijk om het via je provider in te leveren. Vergeet in elk geval niet je oude apparaat terug naar de fabrieksinstellingen te zetten.

Tip: Zo zet je een iPhone terug naar fabrieksinstellingen

1. Apple Trade-In

Was je je oude iPhone 7 beu en heb je de nieuwe iPhone 11 gekocht? Via Apple Trade-In kun je je oude telefoon inruilen. Als het nog goed werkt, kan het als tweedehands toestel worden verkocht en krijg je als vergoeding een Apple Store-cadeaubon. Je mag elk Apple-apparaat inleveren: bijvoorbeeld je oude iPhone, iPad, MacBook of Apple Watch.

Je kunt je toestel via de site aanmelden. Dan krijg je een prepaid inruilkit en een verzendlabel thuisgestuurd om je device op te sturen. Het kan zijn dat je toestel niet genoeg waarde meer heeft. Je krijgt dan geen vergoeding, maar het wordt alsnog gratis voor je gerecycled.

2. Apple Store

Ook kan je je oude Apple-apparaat naar de Apple Store brengen. Als het apparaat nog wat waard is, kun je direct korting krijgen op een nieuwe iPhone of ander Apple-product. Is het niets meer waard, dan sturen zij het voor je naar hun recyclingpartner. Hier kun je zien waar de dichtstbijzijnde Apple Store is.

3. Refurbished-winkels

Refurbished iPhones zijn in feite iPhones die door hun oorspronkelijke eigenaar zijn ingeleverd. Een refurbished winkel test vervolgens dit toestel op verschillende punten, knapt hem weer op en verkoopt het apparaat daarna weer als refurbished iPhone. Goed voor het milieu en je portemonnee, want refurbished iPhones zijn goedkoper dan nieuwkoop en je geeft een iPhone er een tweede leven mee. Meer weten over dit onderwerp? Lees dan alles over refurbished iPhones.

Zo werkt het recyclen van je iPhone

Maar wat gebeurt er met je iPhone nadat je hem hebt ingeleverd? Allereerst wordt er gekeken of de iPhone nog wat waard is. Als dat zo is, heb je een vergoeding gekregen en wordt het naar een recycle-partner gestuurd. Daar wordt de iPhone nog een keer gecheckt. Als het is goedgekeurd, wordt het als refurbished iPhone verkocht.

Als je iPhone niet meer verkocht kan worden, laat Apple het gratis voor je recyclen. De iPhone wordt nu niet naar een partner gestuurd, maar gaat direct naar de recyclingfabriek. Hier worden voor de zekerheid nog alle achtergebleven gegevens gewist. Vervolgens wordt het uit elkaar gehaald om losse onderdelen te gebruiken. Alles wat overblijft wordt vernietigd.

Apple doet steeds meer met duurzaamheid. Het bedrijf heeft zelfs een demontage-robot: Daisy. Deze robot kan 15 verschillende iPhone-modellen demonteren en ziet aan de iPhone wat er nog hergebruikt kan worden. Het aluminium van gerecyclede iPhones wordt bijvoorbeeld weer gebruikt voor de aluminium behuizing van de MacBook Air. Ook wordt het kobalt uit oude accu’s gebruikt om nieuwe batterijen mee te maken.

Recycle-apps

Wil je meer doen voor het klimaat? Dat kan! Er zijn veel verschillende apps die je daar een handje bij helpen. Wij zetten er een paar voor je op een rijtje.

Too Good to Go

Aan het einde van de dag hebben veel winkels en horeca nog eten over dat op die dag op moet. Om voedselverspilling tegen te gaan, kun je in de Too Good to Go-app voor weinig geld dit eten kopen. Zo heb jij een makkelijke maaltijd, en hoeft er niks weggegooid te worden!

Too Good To Go Too Good To Go 10 (753 reviews) Gratis via App Store

Olio

Een andere app dat voedselverspilling tegengaat, is Olio. Hier kun je zelf spullen weggeven of ophalen bij andere mensen. Heb je bijvoorbeeld nog een paar blikken soep in de kast die je niet meer gaat opmaken? Of een berg tomaten uit je moestuintje? Via Olio vind je mensen die het graag van je overnemen.

OLIO - Food Sharing Revolution Olio Exchange Limited Gratis via App Store

Freemi

Met Freemi kun je je oude tweedehands spullen een nieuw leven geven, of gratis tweedehands spullen in je omgeving ophalen. Bijvoorbeeld die oude kast waar je vanaf wil, of die spelletjes waar je niks meer mee doet.

Freemi Freemi ApS 3 (2 reviews) Gratis via App Store

Keurmerkenwijzer

Probeer je verantwoord je boodschappen te doen, maar heb je geen idee wat al die keurmerken in de supermarkt betekenen? Daar heb je de keurmerkenwijzer voor. Hier kun je elk keurmerk opzoeken en lezen wat het precies betekent.

KeurmerkenWijzer Milieu Centraal 2 (4 reviews) Gratis via App Store

For Good

Als je duurzaam wil leven, is het belangrijk om te weten wat je ecologische voetafdruk is. De For Good-app berekent jouw ecologische voetafdruk en laat je zien wat je kunt doen om duurzamer te leven.

For Good For Good Gratis via App Store

Mileubewust

Apple is steeds meer bezig met het tegengaan van klimaatverandering. Apple gaat daarom samen met KPN iPhones recyclen. Wil jij ook je oude iPhone recyclen? Bereken dan eerst de inruilwaarde. Ook kun je nalezen hoe je de beste prijs voor je oude iPhone krijgt.

Lees het laatste nieuws over Apple