Apple brengt nieuwe versie van iOS 17.6.1 uit – dit is er aan de hand

Apple heeft een opvallende update uitgebracht, want er is een nieuwe versie van iOS 17.6.1 verschenen. Dit weten we al over de nieuwste iOS-update.

iOS 17.6.1 is vernieuwd

Er is weer een update beschikbaar voor de iPhone! Het gaat om een nieuwe versie van iOS 17.6.1, die je vermoedelijk al op je toestel hebt geïnstalleerd. Apple bracht de eerste versie van iOS 17.6.1 twee weken geleden uit. Met die update werden problemen met Geavanceerde gegevensbescherming opgelost. Bij sommige iPhones kon de functie niet meer in- of uitgeschakeld worden.

Volgens Apple ging het om een klein probleem, waar slechts een klein aantal iPhone-gebruikers last van had. Zij konden Geavanceerde gegevensbescherming wel uitschakelen, maar in praktijk gebeurde dat niet. De functie stond uit in de instellingen, terwijl deze wel nog actief was bij iCloud. Die softwarefout werd verholpen in iOS 17.6.1, dus het is onduidelijk waarom Apple een nieuwe versie van de update heeft uitgebracht.

Het is niet ongebruikelijk dat Apple een tussentijdse update uitbrengt, vaak gebeurt dat om belangrijke fouten in de software snel op te lossen. Bij de nieuwe versie van iOS 17.6.1 is het opvallend dat Apple niet voor een nieuwe naam heeft gekozen. De update is opnieuw uitgebracht onder dezelfde code, maar heeft wel een ander versienummer gekregen. De meest recente update is versie 21G101, twee weken geleden verscheen versie 21G93.

Dat Apple ervoor heeft gekozen om een nieuwe versie van iOS 17.6.1 uit te brengen duidt er waarschijnlijk op dat het gaat om een hele kleine update. De aanpassingen in de software zijn te klein om een compleet nieuwe softwareversie uit te brengen, waardoor we iOS 17.6.2 voorlopig niet zien. Het gaat in de update waarschijnlijk om een softwarefout waar maar weinig gebruikers last van hadden.

Nieuwe versie nu te installeren

De nieuwe versie van iOS 17.6.1 is nu te installeren. Je vindt de update zoals altijd bij de instellingen van je iPhone, onder ‘Algemeen > Software-update’. Heb je iOS 17.6.1 al geïnstalleerd? In dat geval is het nog onduidelijk of de vernieuwde versie van de update dan verschijnt op je iPhone. De kans bestaat dat Apple de iOS-versie alleen uitbrengt voor iPhones die nog draaien op iOS 17.6 of lager.

Wil je er zeker van zijn dat je de nieuwste versie van iOS 17.6.1 op je iPhone hebt staan? Dan kun je via Apple’s website de update ook handmatig op je smartphone zetten. Er komen dus geen nieuwe functies meer naar je iPhone, daarvoor moeten we wachten op iOS 18. Ben je benieuwd welke functies er volgende maand met iOS 18 naar je iPhone komen? Lees dan hier welke veranderingen je kunt verwachten!