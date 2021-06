macOS 12 Monterey officieel: dit is er allemaal nieuw

Tijdens WWCC 2021 heeft Apple een update voor macOS onthuld: macOS 12 Monterey. De nieuwe versie brengt geen grote veranderingen met zich mee, maar bevat wel handige verbeteringen.

macOS 12 Monterey officieel aangekondigd

Voordat de WWDC 2021-keynote van start ging, wisten we stiekem al dat macOS 12 geen enorme update zou worden. Zijn voorganger, macOS Big Sur, bracht immers wél grote vernieuwingen met zich mee. Vooral op designgebied zette Apple met deze update de grootste stap in jaren. Maar onder de motorkap werd een boel aangepast met Apple Silicon en een flinke Safari-update.

macOS 12 heeft de naam Monterey gekregen en focust zich daarentegen op kleinere verbeteringen, die het besturingssysteem voor Apple-computers wel weer een stukje beter en fijner in gebruik maken. We bespreken de belangrijkste met je.

Universal Control

Een nieuwe feature van macOC Monterey is Universal Control. Hiermee kun je veel fijner samenwerken met meerdere Apple-apparaten. Als je bijvoorbeeld een MacBook en iPad naast elkaar gebruikt, kun je de trackpad van je MacBook gebruiken om je iPad te bedienen.

Het is zelfs mogelijk om bestanden vanaf je MacBook naar je iPad (en andersom) te slepen. Dit werkt overigens met meer dan twee apparaten. Ook als je een iMac gebruikt, kun je ‘m bedienen met de trackpad en muis van je Apple-laptop.

AirPlay naar Mac

AirPlay komt naar de Mac. Hierdoor kun je beelden of muziek ‘streamen’ naar je Apple-computer, net zoals dit bij de Apple TV gaat. Dit is vooral handig als je bijvoorbeeld een foto of video op het grote scherm van je MacBook of iMac wil bekijken.

Daarnaast komen de Opdrachten naar de Mac met de Monterey-update. Hiermee wordt het mogelijk om een reeks uit te voeren met een enkele ‘snelkoppeling’. Verschillende verbeteringen die ook in iOS 15 of iPadOS 15 zitten, zoals de vernieuwde Notities- en Kaarten-app, komen ook naar macOS Monterey.

Verder kun je straks aan de slag met SharePlay in FaceTime, waarmee je media kan delen met vrienden of familieleden in de videobel-app.

Fijne update voor Safari

Tot slot krijgt Safari een fijne update in Monterey. De browser heeft een nieuw uiterlijk gekregen, waarbij Apple het geheel vooral overzichtelijker heeft gemaakt. Zo worden tabbladen bijvoorbeeld op een efficiëntere manier getoond in de Tab Bar. Met de nieuwe Tab Groups kun je tabbladen van websites verzamelen en bij elkaar plaatsen, zodat je ze later makkelijk kunt bezoeken. Bijvoorbeeld als je op reis gaat en verschillende webpagina’s hebt opgezocht en later wil bekijken.

De vernieuwde tabbladen in Safari

Wanneer wordt macOS 12 uitgebracht?

Hoewel Apple de macOS 12-update vanavond heeft aangekondigd, duurt het nog wel even voordat je met de nieuwe functies aan de slag kan. De release vindt zeer waarschijnlijk pas in het najaar plaats. Tot die tijd brengt het bedrijf van Tim Cook verschillende bètaversies uit om de update goed te testen. Wel verschijnt volgende maand een publieke testversie, die ook normale gebruikers kunnen downloaden en installeren.

