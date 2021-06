Officieel: Apple onthult iPadOS 15 met betere widgets en meer

Apple heeft iPadOS 15 officieel gepresenteerd. De nieuwe software voor iPads is vanaf dit najaar te downloaden en laat je onder meer makkelijker multitasken. Dit is alles wat je moet weten over iPadOS 15.

Apple onthult iPadOS 15 officieel

Tijdens het WWDC 2021-evenement heeft Apple iPadOS 15 officieel gepresenteerd. De nieuwe iPad-software is de opvolger van iPadOS 14 en vanaf dit najaar te downloaden. Hieraan voorafgaand kun je een testversie downloaden om alvast met de nieuwe functies aan de slag te gaan.

1. Widgets worden flexibel

De grootste verbetering in iPadOS 15 is dat je widgets voortaan overal op het iPad-thuisscherm kunt plaatsen. In de vorige versie hadden de uitgeklapte versies van apps nog een vaste plek en waren ze dus weinig flexibel.

Verder gebruikt Apple de iPadOS 15-update om nieuwe widgets te introduceren. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met een speciale Gamemodus-widget en een nieuwe Foto’s-widget.

2. Appbibliotheek

De iPad leert van de iPhone. iPadOS 15 krijgt namelijk een Appbibliotheek. Deze kennen we al van de iPhone: de Apple-telefoon kreeg deze functie vorig jaar met iOS 14.

De Appbibliotheek verzamelt dezelfde soort apps – zoals social media-apps en games – en plaatst deze in overzichtelijke mapjes zodat je direct toegang hebt tot al je applicaties.

3. Makkelijker multitasken

iPadOS 15 focust zich op multitasking. Apple voegt bijvoorbeeld nieuwe snelkoppelingen toe, de Notities-app wordt krachtiger (je kunt anderen bijvoorbeeld vermelden zoals in Google Drive) en je kunt makkelijker meerdere apps openen, tijdelijk verbergen in de nieuwe balk onderaan en ze weer openen zodra je er behoefte aan hebt.

Over notities gesproken, iPadOS 15 voegt een nieuwe functie toe: Quick Note. Door vanaf de rechter onderkant van het scherm te vegen verschijnt er een memoblaadje op je scherm. Vervolgens kun je een snelle notitie maken.

4. Vertalen-app komt naar iPad

Nog een iPhone-functie maakt de overstap naar de iPad. iPadOS 15 krijgt namelijk een heuse Vertaal-app. Zoals de naam al doet vermoeden gebruik je deze app om een onbekende taal te vertalen. De Vertaal-app spreekt vooralsnog echter geen Nederlands, maar bijvoorbeeld wel Engels.

