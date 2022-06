Zo gebruik je de nieuwe Safari-functies alvast in macOS Monterey (zonder bèta)

Het is al weer even geleden dat Apple macOS Ventura voor je Mac heeft gepresenteerd, met daarin een hoop nieuwe functies voor onze favo browser Safari. Die kun je nu al uitproberen, gewoon in macOS Monterey. In dit artikel lees je hoe!

Nieuwe Safari-functies in Monterey – het kan nu al

Apple heeft er voor gezorgd dat jij nu al de nieuwe Safari-functies van macOS 13 Ventura kan proberen in macOS 12 Monterey. Je hoeft niet eens de bèta van deze nieuwe software te installeren. Met de Safari Technology Preview krijg je namelijk een sneak preview van de nieuwe functies die in macOS Ventura naar deze browser komen. Je installeert als het ware een tweede Safari op je Mac, je bestaande Safari lijft onaangetast.

Later dit jaar worden deze functies met de lancering van macOS 13 Ventura officieel uitgerold. Tot die tijd geniet je alvast van onder andere Web Push Notificaties, Passkeys en Livetekst in deze experimentele browser.

Safari Technology Preview is een stabiele bèta

Laat je niet gek maken door het woord ‘experimenteel’. De software in de Safari Technology Preview is redelijk stabiel en natuurlijk door Apple zelf gepubliceerd. Je kan er dus vanuit gaan dat het gebruik van de nieuwe Safari-functies in Monterey veilig is.

Safari Technology Preview is een alternatieve versie van Apple’s webbrowser. Op deze manier kunnen ontwikkelaars hun websites voorbereiden op de nieuwe functies én kan jij deze dus alvast testen. Er zit wel een addertje onder het gras: je hebt namelijk een Mac nodig die draait op een van de Apple Silicon-chips (M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2). Dit zijn de nieuwe MacBook Air 2022, de Mac Studio, de iMac, de MacBook Pro 2021 (en de 2020-versie), de Mac mini en ook de oude MacBook Air uit 2020.

Deze Safari-functies kan je nu al testen in Monterey

De volgende Safari-functies kom je tegen in macOS 13 Ventura en kan je dus nu testen via de Safari Technology Preview.

Met Web Push Notificaties kunnen websites nu notificaties naar gebruikers sturen. Safari hoeft daarvoor niet gelanceerd te zijn.

kunnen websites nu notificaties naar gebruikers sturen. Safari hoeft daarvoor niet gelanceerd te zijn. Livetekst is uitgebreid. Naast afbeeldingen kan je met deze Livetekst-functie ook teksten uit gepauzeerde video’s knippen-en-plakken.

is uitgebreid. Naast afbeeldingen kan je met deze Livetekst-functie ook teksten uit gepauzeerde video’s knippen-en-plakken. Met Passkeys kunnen gebruikers zich bij websites op Safari aanmelden en verifiëren zonder dat ze een wachtwoord hoeven aan te maken. Alles gaat via je biomedische data van je Touch ID of Face ID.

Een van de nieuwe Safari-functies in Ventura is de ‘gedeelde tabbladen en gesynchroniseerde website-instellingen’. Zo kan je met anderen je favoriete site in Safari delen en live zien welke tabbladen zij bekijken. Ook FaceTime je binnenkort via de internetbrowser van Apple. Deze functies zijn helaas nog niet beschikbaar in deze testversie van Safari.

Hoe installeer ik Safari Technology Preview?

Je vindt deze experimentele webbrowser van Apple op de Apple Developer-website. Daarna hoef je alleen nog maar de instructies te volgen om de app op je Mac te installeren. Vervolgens geniet je van de nieuwe Safari-functies gewoon met macOS 12 Monterey. Je huidige Safari blijft gewoon bestaan. De Safari Technology Preview is namelijk een losse app.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste macOS-nieuws? Check dan regelmatig de iPhoned-website. Schrijf je ook even in voor onze nieuwsbrief en download de gratis app!