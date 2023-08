Apple lanceert nieuwe testversie van Safari – probeer het nu

Apple heeft een nieuwe testversie van Safari voor macOS uitgebracht! Wij vertellen hoe je de nieuwe versie van Safari krijgt én wat er veranderd is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe versie van Safari voor macOS

Apple heeft macOS Sonoma inmiddels onthuld, de nieuwste versie van macOS. Met de update komen eindelijk widgets naar je Mac en wordt een nieuwe Game Mode geïntroduceerd. Ook Apple’s eigen browser heeft een flinke update gekregen in macOS 14. Zo werkt de nieuwe versie van Safari weer een stuk sneller in macOS Sonoma en is de browser uitgebreid met een aantal nieuwe functies.

Lees ook: Apple onthult macOS Sonoma: deze toffe functies komen naar je Mac

Het duurt nog even voordat macOS Sonoma verschijnt, de update komt pas dit najaar naar je Mac. De publieke bèta van macOS 14 is al gelanceerd, waarmee je vast aan de slag kunt met de nieuwe versie van Safari. Wil je de testversie van macOS niet op je laptop installeren? Dan is er goed nieuws, want de nieuwe update voor Safari is nu ook te downloaden op macOS Ventura en Monterey.

Safari 17: veiliger én meer privacy

Apple heeft in de nieuwe versie van Safari de veiligheid en privacy van de browser verbeterd. Zo is het in Safari 17 mogelijk om je IP-adres te verbergen, zodat het voor websites veel moeilijker is om je activiteit te volgen. Ook kun je in de nieuwe versie van de webbrowser de tabbladen in privémodus beveiligen met Face ID of Touch ID . Je weet dan zeker dat deze pagina’s niet zomaar worden geopend.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik je jouw Mac voor zowel werk als privé? Daarvoor introduceert Apple met de nieuwe versie van Safari 17 een handige functie, want je kunt dan meerdere profielen aanmaken in de browser. Ieder profiel heeft eigen favorieten, tabbladen en een aparte geschiedenis. Zo houdt je werk en privé makkelijker gescheiden en kan iedereen via zijn eigen profiel browsen.

Zo installeer je de nieuwe testversie van Safari

De nieuwe testversie van Safari is nu ook beschikbaar voor macOS Ventura en Monterey. Je hoeft dus niet meer de testversie van macOS Sonoma te installeren op je Mac om alle nieuwe functies van Safari uit te proberen. Wil je de nieuwe versie van Safari uitproberen? Log dan met je Apple ID in op de website van het Apple Beta Software Program. Je kunt dan gratis de bèta van Safari 17 installeren.

Lees ook: Safari in iOS 17 krijgt toffe verbeteringen (en is veel veiliger)

Let wel op, want de testversie van Safari wordt dan je nieuwe browser. Vaak werken publieke bèta’s van Apple al erg goed, maar het is natuurlijk nog niet de officiële versie. Hierdoor kunnen er nog fouten in de software zitten. Daarom bestaat de kans dat sommige functies of websites mogelijk nog niet helemaal perfect werken. De definitieve versie van Safari 17 duurt nog even, die verschijnt pas dit najaar.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!