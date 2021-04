‘Kleinere notch iPhone 13 te zien op foto’s screenprotector’

Geruchten over de nieuwe iPhone vliegen ons om de oren. Foto’s van een screenprotector lijken te bevestigen dat de iPhone 13 een kleinere notch krijgt dan zijn voorganger.

‘iPhone 13 krijgt kleinere notch’

De iPhone 13 krijgt vermoedelijk een kleinere notch dan de iPhone 12. Dat blijkt uit foto’s van Twitter-gebruiker DuanRui, die steeds vaker juiste informatie lekt over onaangekondigde Apple-producten. Op de afbeeldingen is een screenprotector te zien die bestemd zou zijn voor de nieuwe iPhone. De notch lijkt ongeveer 30 procent kleiner te worden dan die van zijn voorganger.

De foto’s laten ook duidelijk zien hoe Apple dat voor elkaar krijgt. De speaker zit niet langer in de notch, maar verhuist naar de bezel aan de bovenkant van het toestel. Daardoor kunnen de selfiecamera, Face ID-sensor en andere componenten dichter bij elkaar geplaatst worden. Deze onderdelen blijven dus even groot. Het is onduidelijk waarom Apple de speaker niet eerder verplaatst heeft, want dat lijkt een relatief simpele aanpassing.

Geruchten over een kleinere scherminkeping gaan al jaren, maar dit keer lijkt het menens. Het ontwerp van de notch op de iPhone 13 lekte eerder al uit. Ook een dummy van het toestel laat zien dat Apple werkt aan een nieuw ontwerp. Volgens geruchten heeft de iPhone vanaf 2023 overigens helemaal geen notch meer.

Meer geruchten over de iPhone 13

Naast een kleinere notch bevat de iPhone 13 waarschijnlijk nog veel meer vernieuwingen. Hoewel de release nog een maand of vijf op zich laat wachten, denken we al vrij veel over het toestel te weten. We verwachten dat de smartphone op een snellere A15-chip draait en een iets grotere accu krijgt. Verder voorziet Apple de iPhone 13 Pro-modellen waarschijnlijk van een 120Hz-scherm. Daardoor ziet het display er veel soepeler uit.

