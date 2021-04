Goed nieuws voor tegenstanders van de iPhone-notch. Volgens een betrouwbare bron neemt Apple in 2023 afscheid van de gehate scherminkeping.

Gerucht: iPhone 2023 heeft geen notch

Ming-Chi Kuo is op dreef. De doorgaans betrouwbare bron van Apple-geruchten deelde eerder al details over de camera van de 2022 iPhone en is nu terug met een bericht over zijn opvolger. Volgens Kuo heeft de iPhone 2023 namelijk geen notch.

Deze scherminkeping is nu nog nodig voor de sensoren van Face ID-gezichtsherkenning, maar Apple zou een oplossing hebben gevonden. Kuo denkt daarom dat het bedrijf in 2023 definitief afscheid neemt van notch.

Details laat de Apple-insider in het midden. Kuo laat alleen weten dat Face ID blijft werken zoals je gewend bent. In dat geval kun je de iPhone van 2023, die mogelijk iPhone 15 gaat heten, dus ontgrendelen door naar de voorste camera te kijken.

Die selfiecamera wordt mogelijk in een zogeheten ‘punchhole’ verwerkt, oftewel een gaatje. Concurrerende Android-telefoons gebruiken deze oplossing al langer, waaronder de onlangs onthulde OnePlus 9 Pro.

Sinds de iPhone X uit 2017 heeft iedere nieuwe iPhone een notch gehad. De scherminkeping is nodig voor het verwerken van alle sensoren om Face ID mogelijk te maken. Veel iPhone-liefhebbers zien de notch echter het liefst verdwijnen.

Dit weten we al over de iPhone 2023

Eerder deelde Kuo al zijn eerste verwachtingen voor de iPhone 2023. Volgens de Apple-insider krijgt het high-end model (vergelijkbaar met de huidige iPhone 12 Pro) een vingerafdrukscanner onder het scherm. Hierdoor bestaat vrijwel de hele voorkant uit actief gebruikt display.

Verder zou Apple in 2023 wederom vier telefoons uitbrengen in twee formaten: 6,1 en 6,7 inch. De twee high-end modellen, die gericht zijn op veeleisende gebruikers, schijnen een 48 megapixel-hoofdcamera te krijgen. Ook kunnen de Pro-modellen van 2023 volgens geruchten video’s in 8K-resolutie schieten.

