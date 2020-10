We moeten nog even geduld hebben, maar volgend jaar zou het dan eindelijk gaan gebeuren. Volgens een doorgaans betrouwbare Apple-insider krijgt de iPhone 13 een 120Hz-scherm, dat veel soepeler oogt dan de huidige panelen. Daarnaast zou Apple in 2022 een nieuwe iPhone SE uitbrengen.

‘iPhone 13 krijgt 120Hz-scherm’

Dat claimt Ross Young, een analist die werkzaam is in de telecomindustrie. Young heeft achter de schermen goede contacten met mensen binnen de handel in telefoonschermen en claimt op basis van anonieme bronnen te weten hoe groot de Apple-telefoons van volgend jaar worden. Hij denkt dat de iPhone 13 in vier schermformaten verschijnt:

iPhone 13 met 5,42 inch-scherm

iPhone 13 met 6,06 inch-scherm

iPhone 13 Pro met 6,06 inch-ProMotion-scherm (120Hz-ververssnelheid)

iPhone 13 Pro Max met 6,67 inch-ProMotion-scherm (120Hz-ververssnelheid)

Wie de geruchtenmolen rondom de iPhone 12 een beetje in de gaten heeft gehouden, ziet dat de verwachte schermformaten van de iPhone 13 ongeveer even groot beloofd te worden. Young denkt dus dat Apple volgend jaar een kleine en iets grotere iPhone 13 uitbrengt. De Pro-variant is net zo groot, maar wel krachtiger.

De grootste van het stel is natuurlijk de iPhone 13 Pro Max, zoals je op basis van de naam mag verwachten. Alle iPhones van 2021 krijgen volgens Young een oled-scherm, maar qua camera’s zijn er wel verschillen. De twee iPhone 13-modellen zouden namelijk een dubbele camera achterop hebben, terwijl de Pro- en Pro Max-uitvoering daar nog één extra sensor bij op plakken.

Geen nieuwe iPhone SE in 2021

Verder meldt de display-analist dat de iPhone SE, die begin dit jaar werd vernieuwd, volgend jaar geen opvolger krijgt. Apple zou een nieuwe, compactere iPhone pas in 2022 op de planning hebben staan.

Young denkt dat de iPhone SE 2022, zoals we het toestel voor het gemak noemen, geen Face ID krijgt (ofwel gezichtsherkenning). Dit verraadt dat er weinig wordt gesleuteld aan het design van de huidige SE. Apples betaalbare instapmodel is namelijk net zo krachtig als de iPhone 11-telefoons uit 2019, maar heeft een verouderd design met flink aanwezige schermranden.

Op naar 13 oktober

De telecominsider maakt niet bekend wie zijn bronnen zijn. Of hij gelijk krijgt, moet daarom nog maar blijken. Vooralsnog richten we onze aandacht op 13 oktober, dé vermeende datum van het iPhone 12-evenement. Voor het eerst in jaren presenteerde het bedrijf uit Cupertino afgelopen september geen nieuwe smartphones, maar er zijn sterke aanwijzingen dat dit over twee weken gaat gebeuren.

We verwachten dit jaar vier toestellen. Naast de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zou Apple ook een geheel nieuw model introduceren: de iPhone 12 mini. Inmiddels is vrijwel alle informatie over de nieuwe telefoons al vroegtijdig gelekt. Wil je even kort bijgepraat worden? Check dan onderstaande video waarin we vertellen over de iPhone 12: