iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Let op voor deze 5 gevaarlijke vormen van oplichting (iPhone-nieuws #8)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
21 februari 2026, 16:27
3 min leestijd
Let op voor deze 5 gevaarlijke vormen van oplichting (iPhone-nieuws #8)

Er wordt gewaarschuwd voor vijf hele gevaarlijke vormen van oplichting. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie.

Enorm datalek bij Odido: pas op voor deze 5 vormen van oplichting

odido oplichting

Door de cyberaanval op Odido zijn de gegevens maar liefst 6,2 miljoen mensen gelekt – het bedrijf waarschuwt nu voor 5 vormen van oplichting. Let op voor deze gevaarlijke berichten, zodat jouw gegevens veilig blijven!

Pas goed op!

Pak je agenda: op 4 maart 2026 komen nieuwe Apple-producten

apple-event 2026 maart

Er komt een Apple-event aan! Apple heeft aangekondigd op welke datum het eerste evenement van 2026 plaatsvindt. Wij vertellen je wanneer het Apple-event begint én welke nieuwe producten er op de planning staan!

Eerste Apple-event van 2026?

‘iDEAL is bijgewerkt naar Wero’: pas op voor dit gevaarlijke spambericht

ideal verdwijnt

Oplichters maken misbruik van de overgang van iDEAL naar Wero, waardoor de kans op fraude steeds groter wordt. Er gaat nu een gevaarlijk spambericht rond, dat veel verspreid wordt via sms en mail.

 → Pas op voor dit bericht!

iOS 26.3 geïnstalleerd? Dan kun je hier deze nieuwe wallpapers vinden

nieuwe wallpapers

Apple heeft met software-update iOS 26.3 weer een aantal nieuwe wallpapers naar je iPhone gebracht. De nieuwe achtergronden hebben een speciale functie. Benieuwd hoe ze eruitzien? We laten je zien waar je ze kunt vinden.

Hier vind je ze

Let op: deze belangrijke iPhone-functie staat straks standaard aan

iphone functie uitschakelen

iOS 26.4 is de volgende grote iPhone-update en Apple is van plan om een belangrijke beveiligingsfunctie vanaf dan standaard in te schakelen. Nu staat de functie nog uitgeschakeld, waardoor het om een belangrijke verandering gaat.

Welke beveiligingsfunctie?

Zet deze Google Chromecast-feature direct aan (voor je eigen veiligheid)

google chromecast

Heb jij een Google Chromcast? Of een Google TV Streamer? In dat geval moet je goed opletten bij het installeren van apps. Schakel deze functie van de Google TV daarom direct in, zodat het apparaatje veilig blijft!

Zo doe je dat

Met deze slimme truc werkt je Apple Watch véél beter (en sneller)

apple watch truc

Draag je vaak een Apple Watch? En ben je steeds (te) lang bezig met het vinden van een specifieke applicatie in watchOS? Dan moet je deze slimme truc kennen, want die maakt je Apple Watch veel beter én overzichtelijker!

Welke truc?

ChatGPT weet meer van je dan je denkt – maar zo voorkom je dat

chatgpt deepseek

Als je regelmatig ChatGPT gebruikt weet de chatbot waarschijnlijk veel meer van je dan je denkt. ChatGPT gebruikt alle informatie die in eerdere gesprekken is verzameld. Wij vertellen je hoe je dat voorkomt.

Zo voorkom je dat!

iPhone 18 Pro (Max) prijzen: zo duur worden de nieuwe iPhones

iphone 18 pro onderdeel anders

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar! Ben je van plan om de nieuwe iPhones te halen en wil je weten hoeveel je gaat betalen voor de iPhone 18 Pro (Max)? Dit zijn de verwachte startprijzen bij Apple!

Hoe duur wordt de iPhone 18 Pro (Max)?

Deze nieuwe CarPlay-functie wil je straks direct gebruiken (maar er is één nadeel)

carplay ios 26 beste functie

Er komt een grote verandering aan voor CarPlay! Apple heeft de eerste testversie van iOS 26.4 uitgebracht en legt met deze software de basis voor een nieuwe CarPlay-functie. Dit gaat er veranderen.

Grote verandering voor CarPlay!

Meer iPhone-nieuws

Bron afbeelding: google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Apple

Bekijk ook

CarPlay krijgt in iOS 26.4 een belangrijke nieuwe functie (met dit voordeel)

CarPlay krijgt in iOS 26.4 een belangrijke nieuwe functie (met dit voordeel)

Vandaag 14:30

Met deze tips en trucs haal je nóg meer uit je iPhone (en CarPlay)

Met deze tips en trucs haal je nóg meer uit je iPhone (en CarPlay)

Gisteren 16:11

Deze 7 verborgen features komen met iOS 26.4 naar je iPhone

Deze 7 verborgen features komen met iOS 26.4 naar je iPhone

Gisteren 10:37

Let op: Apple verwijdert met tvOS 26.4 deze app van je Apple TV

Let op: Apple verwijdert met tvOS 26.4 deze app van je Apple TV

19 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren