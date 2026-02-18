Deze nieuwe CarPlay-functie wil je straks direct gebruiken (maar er is één nadeel)

Apple werkt aan een grote verandering voor CarPlay, want een langverwachte functie komt naar het besturingssysteem. Dit gaat er veranderen!

Nieuwe functie voor CarPlay

Er komt een grote verandering aan voor CarPlay! Apple heeft de eerste testversie van iOS 26.4 uitgebracht en legt met deze software de basis voor een nieuwe CarPlay-functie. Het wordt voor het eerst mogelijk om met CarPlay video’s af te spelen. Dat is een opvallende nieuwe functie, want Apple heeft dit nooit eerder toegestaan. Daar komt binnenkort verandering in, waardoor je voor het eerst video’s kunt afspelen op het scherm in je auto.

Het was al langer duidelijk dat Apple werkt aan deze grote verandering voor CarPlay. De nieuwe functie is al even geleden aangekondigd, maar kwam niet direct met de release van iOS 26 beschikbaar. CarPlay kreeg er wel andere nieuwe functies bij, zo heeft het besturingssysteem een nieuwe interface en ondersteuning voor widgets. Door iOS 26.4 bèta 1 weten we dat daar nog een functie bij komt, want je kunt straks eindelijk video’s bekijken in CarPlay.

Niet tijdens het rijden

In de eerste testversie van iOS 26.4 is een code gevonden, waarin verwezen wordt naar Apple TV in CarPlay. Dat betekent een grote verandering, want Apple TV werkt nu nog niet in CarPlay. Het wordt straks mogelijk om series of films van Apple TV af te spelen in CarPlay. Daar verbindt Apple wel één voorwaarde aan: je kunt video’s alleen bekijken als de auto geparkeerd staat. Tijdens het rijden kun je dus geen series of films afspelen.

Dat is ook te zien aan de code in iOS 26.4, waarin de locatie van de gebruiker is vereist voordat Apple TV wordt opgestart. Video’s in CarPlay worden vermoedelijk geblokkeerd, zodra de iPhone van locatie verandert. Alleen in stilstand kunnen video’s worden afgespeeld, om afleiding tijdens het rijden te voorkomen. Zo kun je straks naar je favoriete serie of film kijken als je even pauze neemt tijdens het rijden. De functie komt ook van pas tijdens het opladen van elektrische auto’s, tijdens de laadpauzes kun je video’s afspelen in CarPlay.

Release nog onbekend

Het is duidelijk dat het om een grote verandering voor CarPlay gaat, waardoor je eindelijk video’s kunt afspelen op het scherm van je wagen. Toch is er nog veel onbekend over de nieuwe functie, zo heeft Apple nog niet aangekondigd op welke manier het streamen van content gaat. Als CarPlay ondersteuning krijgt voor AirPlay kun je alle video’s via je iPhone naar het scherm in je wagen streamen, maar Apple kan er ook voor kiezen om video’s alleen af te spelen via applicaties in CarPlay.

In dat geval moeten bedrijven als YouTube en Netflix een nieuwe app ontwikkelen, die voldoet aan de eisen voor CarPlay. Daarnaast moeten autofabrikanten toestemming geven voor de nieuwe functie, waardoor het mogelijk per automerk verschilt of je straks video’s kunt bekijken in CarPlay. Het is nog onduidelijk wanneer de verandering naar CarPlay komt, de kans is groot dat de functie pas na iOS 26.4 beschikbaar komt. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!