ChatGPT weet véél meer van je dan je denkt – maar zo voorkom je dat

Als je regelmatig ChatGPT gebruikt weet de chatbot waarschijnlijk veel meer van je dan je denkt. Zo voorkom je dat ChatGPT alle gegevens gebruikt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT raadt je leeftijd

ChatGPT heeft er weer een nieuwe functie bij! OpenAI voegt regelmatig verbeteringen door bij de chatbot. Dat is nu weer het geval, want ChatGPT kan sinds kort je leeftijd raden. Gebruik je ChatGPT regelmatig? Stel dan simpelweg de vraag ‘Hoe oud schat je mijn leeftijd in?’ om een schatting van je leeftijd te krijgen. ChatGPT geeft vervolgens een indicatie van je leeftijd, gebaseerd om informatie die de chatbot over je heeft verzameld.

De nieuwe functie van ChatGPT is inmiddels beschikbaar voor alle gebruikers. Het blijkt dat de chatbot leeftijden over het algemeen goed kan inschatten. Dat is niet verrassend, want ChatGPT weet veel meer over je dan je misschien zelf weet. Voor het raden van je leeftijd gebruikt ChatGPT alle informatie die in eerdere gesprekken is verzameld. Wil je dat voorkomen? Schakel dan de volgende functies uit in ChatGPT.

Zo voorkom je dat

Om je leeftijd te raden gebruikt ChatGPT alle gegevens die je ooit hebt ingevoerd bij de chatbot. Aan de hand van je schrijfstijl en ingevoerde opdrachten verzameld ChatGPT informatie over je. Deze gegevens worden opgeslagen en kunnen op een later moment door ChatGPT gebruikt worden als je een nieuwe chat start. Op die manier weet ChatGPT veel meer van je dan je denkt, want alle informatie die je invoert wordt bewaard en opnieuw gebruikt. Wil je dat laatste voorkomen? Zet de volgende instellingen dan uit:

Open ChatGPT op je smartphone of desktop; Open de zijbalk en tik op je naam; Ga naar ‘Personalisatie’; Kies voor ‘Geheugen’; Zet de schakelaar achter ‘Opgeslagen geheugens raadplegen’ uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de functie van ChatGPT uitgeschakeld? Dan gebruikt de chatbot geen recente gesprekken meer bij reacties op nieuwe vragen. Bovendien voorkom je dat ChatGPT geheugens opslaat en gebruikt bij het reageren op nieuwe opdrachten. Met deze functies uitgeschakeld weet ChatGPT dus veel minder van je, omdat de chatbot geen toegang meer heeft tot eerdere gesprekken.

Meer over ChatGPT

Let wel op, want ChatGPT kan geen rekening meer houden met je persoonlijke context als je deze functies hebt uitgeschakeld. Dat heeft dus ook nadelen, in sommige gevallen moet je meer toelichting geven zodat ChatGPT je beter begrijpt. De chatbot kan daarvoor geen eerdere gesprekken meer raadplegen en heeft zo meer informatie uit één gesprek nodig. Het voordeel is juist dat je zelf bepaalt tot welke gegevens ChatGPT op dat moment toegang heeft.

Wil je dat ChatGPT nog minder van je weet? Dan kun je ook een tijdelijke chat starten met de chatbot. Met een tijdelijk gesprek wordt de informatie niet opgeslagen in je geschiedenis, worden geen gegevens gebruikt voor modeltraining en werkt ChatGPT geen geheugens bij. Een tijdelijke chat begin je in ChatGPT door een nieuw gesprek te starten en op het gestreepte tekstveld rechtsboven te tikken. In deze modus bewaart ChatGPT geen informatie die je in het gesprek deelt.

Het blijft overigens belangrijk dat je geen gevoelige informatie deelt met chatbots als ChatGPT. Houd informatie over je financiën, gezondheid, bankaccount en inloggegevens voor jezelf, ook als je de tijdelijke chat gebruikt. Zo weet je zeker dat deze gevoelige informatie niet betrokken raakt bij een eventueel datalek. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!