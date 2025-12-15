iOS 26.4 is nu al een belangrijke update (met 5 verbeteringen voor je iPhone) 

Apple brengt iOS 26.4 pas in het voorjaar van 2026 uit, maar de eerste functies zijn nu al opgedoken. Deze vijf verbeteringen komen met iOS 26.4 naar je iPhone!

iOS 26.4

Apple heeft iOS 26.2 net uitgebracht, maar op de achtergrond wordt iOS 26.4 al ontwikkeld. Het wordt volgens geruchten een belangrijke update, die veel nieuwe functies naar de iPhone brengt. In iOS 26.2 zijn de eerste aanwijzingen voor deze functies opgedoken. De softwareversie bevat codes, die verwijzen naar onderdelen van iOS 26.4. Benieuwd welke verbeteringen dat zijn? Dit gaat er met iOS 26.4 op je iPhone veranderen!

1. Siri wordt veel slimmer

Apple kondigde de nieuwe versie van Siri al in 2024 aan, maar eind 2025 is de nieuwe generatie van de stemassistent nog steeds niet beschikbaar. In iOS 26.4 wordt Siri veel slimmer, want er zijn codes ontdekt die bevestigen dat Apple Intelligence naar de spraakassistent komt. Siri wordt uitgebreid met meer taalmodellen en wordt daardoor veel slimmer. Dat geldt in ieder geval voor de Engelse uitvoering van Siri, mogelijk volgt de Nederlandse versie snel.

2. Creditcard opslaan in iCloud

Reken je regelmatig af met een creditcard bij het doen van online aankopen? In dat geval brengt iOS 26.4 een handige functie naar je iPhone, want je kunt creditcards in applicaties van derde partijen dan eindelijk opslaan in iCloud. Zo hoef je de gegevens van je betaalkaart nog maar één keer in te voeren bij iCloud. Als je dat hebt gedaan verschijnen de gegevens voortaan automatisch bij het doen van online betalingen.

3. Mappen in Freeform

In 2022 bracht Apple Freeform naar je iPhone en met iOS 26.4 wordt de applicatie veel overzichtelijker. In Freeform kun je eenvoudig aantekeningen en documenten aanmaken, maar het is nog niet mogelijk om ze te ordenen. Dat kan vanaf iOS 26.4 wél, want Freeform wordt dan uitgebreid met mappen. Zo kun je voor ieder project een aparte map aanmaken, zodat je notities veel gemakkelijker terug te vinden zijn.

4. Sport in Apple TV

Heb je een abonnement op Apple TV? Dan brengt iOS 26.4 mogelijk een interessante verandering naar je iPhone, want Apple TV krijgt een speciale sectie voor sport. In de Verenigde Staten heeft Apple de uitzendrechten van de Formule 1 bemachtigd, waarvan vermoedelijk exclusieve content in de nieuwe sectie op Apple TV verschijnt. Het is nog onduidelijk wat er in Nederland en België gaat veranderen bij Apple TV, omdat Apple hier geen uitzendrechten van de Formule 1 heeft.

5. Beveiligingsfuncties

Met iedere update verbetert Apple de beveiliging van je iPhone en dat is met iOS 26.4 niet anders. Apple werkt aan een nieuwe functie, die een iPhone moet controleren voor je inlogt met je Apple Account. Zo weet je zeker dat het een betrouwbaar apparaat is en kun je zonder zorgen je wachtwoord invoeren. Deze controle komt met iOS 26.4 naar de iPhone, vermoedelijk krijgen de iPad en Mac een soortgelijke feature.

Release van iOS 26.4

Met iOS 26.4 komen verder meer emoji naar je iPhone, die eerder al zijn gepresenteerd. We moeten nog wel even wachten op iOS 26.4, want de update komt pas in het voorjaar van 2026 naar je iPhone. De softwareversie verschijnt vermoedelijk in maart of april, maar eerst komt iOS 26.3 uit. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!