Jammer: Apple Kaarten krijgt definitief reclame (en daar kun je niet omheen)

Apple gaat nu echt reclame toevoegen aan Apple Kaarten en er is helaas geen enkele manier om daar onderuit te komen – dit kun je verwachten.

Apple Kaarten krijgt definitief reclame

Deze zomer introduceert Apple officieel reclame in de app Kaarten, om te beginnen in de VS en Canada. Dat maakte het bedrijf onlangs bekend in een persbericht. De advertenties zijn onderdeel van de bredere uitrol van het nieuwe Apple Business-platform. Bedrijven kunnen lokale advertenties plaatsen in de Kaarten-app en krijgen nieuwe tools om statistieken te meten.

Zo werkt het

De advertenties zijn bedoeld om lokale bedrijven te helpen klanten te bereiken tijdens het zoeken op Apple Kaarten. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld zoekt naar ‘coffeeshop’ of ‘bouwmarkt’, kan er bovenaan de resultatenlijst een gesponsord resultaat verschijnen dat relevant is.

Daarnaast verschijnt reclame bovenaan een nieuwe functie die binnenkort in Kaarten wordt geïntroduceerd. In dit nieuwe gedeelte worden aanbevelingen weergegeven op basis van trends in de buurt, recente zoekopdrachten en andere context. Apple zegt dat alle advertenties duidelijk worden gemarkeerd om transparantie voor gebruikers te waarborgen.

Om deel te nemen, moeten bedrijven eerst hun locatie op Apple Kaarten claimen via het nieuwe Apple Business-platform, dat op 14 april officieel van start gaat. Zodra het advertentieplatform van Apple Kaarten deze zomer live gaat, krijgen bedrijven toegang tot een geautomatiseerd proces waarmee ze in een paar stappen advertenties kunnen maken.

Privacy

Privacy is een belangrijk aandachtspunt bij de uitrol van reclame in Apple Kaarten. De locatie van een gebruiker en de advertenties die hij of zij in Apple Kaarten ziet, worden niet gekoppeld aan zijn of haar Apple-account. Persoonlijke gegevens blijven op het apparaat van de gebruiker staan. Deze worden niet verzameld of opgeslagen door Apple en worden niet gedeeld met adverteerders.

Apple heeft niet gezegd of en wanneer reclame in Kaarten wordt uitgebreid naar Europa. De kans is echter groot dat dit slechts een kwestie van tijd is.