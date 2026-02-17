iPhone 18 Pro (Max) prijzen: zo duur worden de nieuwe iPhones

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar! Benieuwd hoeveel je gaat betalen? Dit zijn de verwachte prijzen van de iPhone 18 Pro (Max)!

iPhone 18 Pro (Max) prijzen

Het is inmiddels even geleden dat de iPhone 17-serie is aangekondigd, waardoor er steeds meer geruchten over de iPhone 18-serie opduiken. In 2026 staan de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max op de planning. De nieuwe iPhones krijgen zowel onder als boven de motorkap belangrijke updates, maar dat zien we naar verluidt niet terug in de prijzen. Apple is volgens recente geruchten van plan om dezelfde beginprijzen te hanteren als bij de iPhone 17-serie.

Dat betekent dat de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max dezelfde prijzen als de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen. Goed nieuws dus als je de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max wilt halen in september, want je hoeft dan geen duurdere beginprijzen te verwachten. Benieuwd hoeveel je gaat betalen voor de nieuwe iPhones van 2026? Dit zijn de verwachte startprijzen bij Apple:

iPhone Opslag Prijs iPhone 18 Pro 256 GB 1329 euro iPhone 18 Pro 512 GB 1579 euro iPhone 18 Pro 1 TB 1829 euro

iPhone Opslag Prijs iPhone 18 Pro Max 256 GB 1479 euro iPhone 18 Pro Max 512 GB 1729 euro iPhone 18 Pro Max 1 TB 1979 euro iPhone 18 Pro Max 2 TB 2479 euro

Nieuwe functies

Het is opvallend dat Apple geen verhogingen doorvoert bij de prijzen van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Door de opkomst van kunstmatige intelligentie is er veel meer vraag naar werkgeheugen in apparaten. Het werkgeheugen is zo een duurder onderdeel geworden, waardoor de prijzen van smartphones, laptops en computers mogelijk zullen stijgen. Bij de iPhone 18 Pro (Max) is dat naar verluidt nog niet het geval.

Je betaalt voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max dezelfde prijzen als Apple nu voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max vraagt. Daarvoor krijg je wel meer functies, want de nieuwe iPhones worden voorzien van de A20 Pro-chip. Deze komt mogelijk met 12 GB aan werkgeheugen, zodat de iPhone 18 Pro (Max) nog meer rekenkracht heeft. Verder verbetert Apple de frontcamera en krijgt de hoofdcamera voor het eerst een verstelbaar diafragma.

Release van de iPhone 18 Pro (Max)

Bij het ontwerp van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden eveneens verbeteringen verwacht. Waar bij de iPhone 17 Pro (Max) de glazen en aluminium onderdelen nog duidelijk van kleur verschillen, moet dit bij de iPhone 18 Pro (Max) beter een geheel vormen. Het bredere camera-eiland zien we wel terug bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, want die is nodig voor de geavanceerde zoomfuncties van de toestellen.

We moeten nog even wachten op de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, want de nieuwe iPhones verschijnen pas in september. Die maand weten we zeker welke nieuwe functies naar de iPhone 18 Pro (Max) komen en voor welke prijzen je de toestellen in huis haalt. Wil je niks missen van de iPhone 18-serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de iPhone 18, iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max!