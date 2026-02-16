Enorm datalek bij Odido: pas op voor deze 5 vormen van oplichting

Door de cyberaanval op Odido zijn de gegevens maar liefst 6,2 miljoen mensen gelekt – het bedrijf waarschuwt nu voor 5 vormen van oplichting.

Odido waarschuwt voor 5 vormen van oplichting

Het datalek bij Odido is een van de grootste ooit in Nederland. Volgens Odido zijn er namen, adressen, mobiele nummers, klantnummers, e-mailadressen, rekeningnummers, geboortedata en paspoort- en rijbewijsnummers gelekt.

In de e-mail die Odido en Ben naar klanten hebben gestuurd (en ook op de informatiepagina), staan vijf vormen van oplichting genoemd waar je alert op moet zijn. Een aantal daarvan zijn best voor de hand liggend, maar het is altijd goed om ze nog eens door te nemen. We zetten ze voor je op een rij:

1. Let op verdachte berichten en telefoontjes

Word je gebeld, geappt of gemaild door iemand die zegt van Odido, Ben of je bank te zijn? Wees dan extra voorzichtig. Doordat cybercriminelen nu je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer hebben, komen ze een stuk betrouwbaarder over. Trap daar niet in!

Klik nooit zomaar op een link in een e-mail, sms of WhatsApp-bericht. Controleer eerst goed van wie het bericht afkomstig is. Vertrouw geen telefoonnummers die je niet kent en kijk goed wat er bij een e-mailadres achter het @-teken staat. Staat er in een e-mail van Odido zoals in onderstaande afbeelding @mail.odido.nl of @odido.nl, dan weet je dat het niet om oplichting gaat.

3. Onverwacht telefoontje? Hang op en bel zelf terug

Krijg je onverwacht een telefoontje van een onbekend nummer en zegt de beller van je bank of provider te zijn? Vraag de beller dan naar zijn/haar voor- en achternaam. Geef aan dat je het gesprek beëindigt en zelf terugbelt. Bel vervolgens naar het algemene nummer van het bedrijf. Als je dan dezelfde medewerker aan de lijn kunt krijgen, weet je dat het goed zit.

4. Deel nooit je wachtwoord of pincode

Geen enkel bedrijf vraagt om je wachtwoord, pincode of volledige verificatiecodes. Alleen oplichters proberen regelmatig met smoesjes dergelijke informatie te krijgen. Bedenk daarom altijd dat je wachtwoord en pincode strikt persoonlijk zijn en dat je ze nooit of te nimmer met iemand moet delen.

5. Controleer facturen extra goed

Met de gelekte informatie kunnen cybercriminelen nepfacturen sturen die van Odido of Ben lijken te komen. Controleer daarom altijd goed of de factuur klopt. Een handige manier is om in te loggen op ‘Mijn Odido‘ of ‘Mijn Ben‘. Daar kun je namelijk alle facturen terugvinden en eenvoudig controleren of de ontvangen factuur daar ook zichtbaar is. Is dat niet het geval? Dan is er waarschijnlijk sprake van oplichting – betaal niet en neem contact op met Odido.

Meer tips?

