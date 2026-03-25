Updaten maar: CarPlay heeft er per direct 3 handige features bij 

Er is weer een update voor je iPhone beschikbaar, die drie handige features naar CarPlay brengt. Deze nieuwe functies kun je nu gebruiken!

Apple heeft weer een reeks updates uitgebracht! Op dinsdag 24 maart is iOS 26.4 verschenen, één van de grootste software-updates van 2026 voor de iPhone. Met iOS 26.4 komen niet alleen veel nieuwe functies naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met meer features. Het is daarom tijd om je iPhone te updaten, zodat je meteen aan de slag kunt met de verbeteringen in CarPlay. Dit zijn ze!

1. AI-apps in CarPlay

Apple staat in CarPlay slechts een beperkt aantal categorieën aan applicaties toe. Het bedrijf voegt zelden een nieuwe categorie toe, maar dat gebeurt met iOS 26.4 wél. In de nieuwe softwareversie krijgt CarPlay ondersteuning voor applicaties die werken met kunstmatige intelligentie. Je kunt straks dus eindelijk ChatGPT, Google Gemini en Claude direct via CarPlay gebruiken, terwijl dat nu nog niet mogelijk is.

Deze chatbots komen binnenkort beschikbaar in CarPlay, de applicaties moeten eerst ondersteuning krijgen voor het besturingssysteem. Apple heeft CarPlay opengesteld voor deze AI-apps, het is nu aan de bedrijven achter ChatGPT, Google Gemini en Claude om de apps te updaten. Mogelijk duurt dat niet lang meer, zodat je alle chatbots ook op het scherm in de auto kunt gebruiken.

Helemaal zonder voorwaarde is deze nieuwe functie voor CarPlay overigens niet, want je kunt deze chatbots alleen met spraakopdrachten bedienen. De apps mogen geen teksten en afbeeldingen tonen om afleiding tijdens het rijden te voorkomen. Het gaat dus om een simpelere variant van de chatbots, die vooral antwoord kan geven op de vragen die je stelt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Meer widgets

Met iOS 26 introduceerde Apple eindelijk widgets in CarPlay. Je kunt widgets voor verschillende applicaties toevoegen, waaronder de Agenda-, Woning- en Herinneringen-app. Apple voegt met iOS 26.4 nog een widget toe aan CarPlay, want je kunt achtergrondmuziek toevoegen als widget. Op de iPhone en iPad is deze widget al langer beschikbaar, maar met de update komt de optie eindelijk naar CarPlay.

Achtergrondmuziek geeft – zoals de naam al doet vermoeden – toegang tot een aantal sfeergeluiden. Je kunt kiezen tussen slaap, relaxed, productiviteit en welzijn. Door te updaten naar iOS 26.4 kun je deze achtergrondgeluiden ook activeren in CarPlay. Deze komen vooral van pas als je even niet naar muziek wilt luisteren, maar toch iets van audio wilt afspelen. Zo vind je widgets in CarPlay:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘CarPlay’; Selecteer je wagen; Kies voor ‘Widgets’; Stel tot slot de achtergrondgeluiden in onder ‘Voeg widget toe’.

3. Meer emoji

Apple introduceert ieder jaar traditiegetrouw meer emoji op de iPhone, iPad en Mac. Dat is in 2026 niet anders, want iOS 26.4 heeft acht nieuwe plaatjes toegevoegd aan je toetsenbord. Met de update komen onder andere een balletdanser, vervormd gezicht, orka en trombone beschikbaar. Deze plaatjes zijn niet alleen zichtbaar op je iPhone, maar verschijnen ook in berichten die je binnenkrijgt in CarPlay.

Het is daarom aan te raden om iOS 26.4 snel te installeren, zodat je alle plaatjes zonder problemen ziet op het scherm in de auto. Dat is niet het enige voordeel, want je kunt deze emoji ook in CarPlay zelf gebruiken. Het is al langer mogelijk om met emoji te reageren op berichten in de Berichten-app. Daar komen in iOS 26.4 dus meer opties bij, want je kunt de nieuwe plaatjes dan gebruiken om te reageren op binnenkomende berichten.

Meer veranderingen voor CarPlay

Met de ondersteuning voor AI-apps voert Apple een belangrijke verandering door bij CarPlay. Dit is niet de enige verbetering voor CarPlay, want het besturingssysteem krijgt binnenkort voor het eerst ondersteuning voor het afspelen van video’s. Deze functie is nu nog niet beschikbaar, maar Apple versoepelt de regels van CarPlay binnenkort. Het wordt dan mogelijk om video’s af te spelen, mits de auto ergens geparkeerd staat.

Je kunt straks dus je favoriete series en films kijken op het scherm in je wagen. CarPlay krijgt daarvoor ondersteuning voor AirPlay, mogelijk komt ook de Apple TV naar het besturingssysteem. In iOS 26.4 heeft Apple al voorbereidingen getroffen voor video's in CarPlay, waardoor de functie waarschijnlijk niet lang meer op zich laat wachten.