Apple brengt nog 6 verrassende updates uit – en die zijn héél belangrijk

Apple heeft een reeks nieuwe softwareversies uitgebracht, waaronder zes verrassende updates voor de iPhone, iPad, Apple Watch én Mac. Dit zijn ze!

Het is weer tijd om te updaten! Apple heeft op dinsdag 24 maart een reeks belangrijke software-updates uitgebracht. Je kunt iOS 26.4, iPadOS 26.4, watchOS 26.4, macOS 26.4 en tvOS 26.4 nu installeren. Met deze softwareversies komen veel nieuwe functies naar je iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac, maar dit zijn niet de enige updates die Apple heeft uitgebracht. Er zijn nóg zes nieuwe softwareversies beschikbaar.

Het gaat om updates voor oudere Apple-apparaten. Deze softwareversies zijn misschien nog wel belangrijker, want ze zijn bedoeld om de beveiliging van deze toestellen op orde te houden. Heb jij nog een oudere iPhone, iPad, Mac of Apple Watch in gebruik? Zorg er dan voor dat je deze zo snel mogelijk bijwerkt naar de nieuwste softwareversie, zodat je zeker weet dat het apparaat veilig blijft om te gebruiken. Deze updates kun je nu installeren:

iOS 18.7.7

iPadOS 18.7.7

macOS 15.7.5

macOS 14.8.5

watchOS 8.8.2

watchOS 5.3.10

Verbeteringen in de beveiliging

De updates zijn uitgebracht voor alle toestellen die geen ondersteuning meer hebben voor nieuwere softwareversies. Voor iOS 18.7.7 en iPadOS 18.7.7 zijn dat de iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR en de zevende generatie iPad. Heb je nog één van deze toestellen liggen? Installeer de update dan direct, want Apple lost belangrijke beveiligingsproblemen op met deze softwareversies. Hetzelfde geldt voor de software-updates voor de Macs die nog op macOS Sequoia en macOS Sonoma draaien.

Op de Apple Watch verhelpt Apple ook belangrijke softwareproblemen, maar dat is niet de enige verandering in watchOS 8.8.2 en watchOS 5.3.10. Met deze softwareversies verlengt Apple de certificaten voor iMessage en FaceTime op de Apple Watch. Deze updates zijn nu te installeren op de Apple Watch SE 1, Apple Watch Series 7 en eerdere toestellen. Zorg er dus voor dat je jouw oudere Apple Watch snel bijwerkt, zodat je iMessage en FaceTime kunt blijven gebruiken op de smartwatch.

Apple heeft de belangrijke updates uitgebracht op dinsdag 24 maart, waardoor ze inmiddels beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Je vindt de nieuwe softwareversies onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Het is verstandig om de updates zo snel mogelijk te installeren, omdat ze belangrijke software- en beveiligingsproblemen oplossen. Zonder deze updates is de software op je iPhone, iPad en Mac kwetsbaar voor malware en gevaarlijke websites.

Apple heeft eerder al gewaarschuwd dat het belangrijk is om de nieuwste softwareversies zo snel mogelijk te installeren. Een aantal beveiligingsproblemen is al bekend bij het grote publiek, waardoor de kans groot is dat criminelen misbruik proberen te maken van deze kwetsbaarheden. Installeer deze zes Apple-updates dus snel, zodat jouw toestellen veilig blijven om te gebruiken.