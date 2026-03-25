watchOS 26.4 is uit – en brengt 3 verbeteringen naar je Apple Watch

Apple heeft onlangs watchOS 26.4 uitgebracht, de nieuwste software-update voor de Apple Watch. Dit zijn de drie belangrijkste verbeteringen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast iOS 26.4 en iPadOS 26.4 heeft Apple ook watchOS 26.4 uitgebracht voor het grote publiek. De update bevat zoals altijd een aantal beveiligingsupdates, maar brengt ook een aantal verbeteringen naar je Apple Watch. We zetten de belangrijkste verbeteringen voor je op een rij.

1. De Workout-app

In watchOS 26 heeft Apple de Workout-app voor Watch-gebruikers vernieuwd. Deze grondige herziening van de app leidde bij sommige gebruikers tot klachten. Apple kreeg zoveel feedback over de verandering, dat het bedrijf de app in de nieuwe update opnieuw heeft aangepast. Hoewel watchOS 26.4 niet volledig terugkeert naar het oude ontwerp, is er wel één wijziging die waarschijnlijk een deel van de negatieve reacties kan wegnemen.

Work‑out Apple 8.8 (5 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wanneer je klaar bent om te gaan sporten, hoef je voortaan alleen maar op het pictogram van het trainingstype te tikken om de training direct te starten. Het trainingspictogram is groot en vult een groot deel van het scherm wanneer het in beeld is. Dit moet het starten van een training een stuk gemakkelijker maken. In de vorige versie moest je eerst nog beneden op het driehoekje tikken. Dat driehoekje is er nog wel, maar je hoeft er niet meer op te tikken om de training te starten.

2. Nieuwe emoji

Net als iOS 26.4 voegt ook watchOS 26.4 ondersteuning toe voor nieuwe emoji op het emoji-toetsenbord. Je vind er nu onder meer een trombone, een schatkist, een vervormd gezicht, een harig wezen, een gevechtswolk, een klokhuis, een orka, een aardverschuiving en een balletdanser.

3. Bugfixes

Last but not least bevat watchOS 26.4 een aantal belangrijke bugfixes. Die moeten onder meer zorgen voor een soepelere Apple Watch-ervaring.

watchOS 26.4 installeren

Om de nieuwe update te installeren, open je op je iPhone de Watch-app. Tik dan op 'Algemeen' en vervolgens op 'Software-update'.