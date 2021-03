‘Apple onderzoekt Mac Pro kaasschaaf-design voor de iPhone’

Apple heeft een wel erg opmerkelijk patent ingediend. Het bedrijf onderzoekt de opties om het kaasschaaf-ontwerp van de nieuwste Mac Pro ook te gebruiken in andere apparaten, waaronder de iPhone.

iPhone met Mac Pro-design duikt op in patent

Toen de nieuwste Mac Pro werd onthuld, gooide het apparaat hoge ogen met het opvallende design. De behuizing van de Mac is gevuld met honderden overlappende gaatjes, die voor optimale doorstroom zorgen van koele lucht.

Blijkbaar zijn de resultaten van dit design positief, want uit een patent ontdekt door Patently Apple blijkt dat we dit ontwerp mogelijk vaker gaan zien. In de tekst en afbeeldingen van het patent staat beschreven hoe een ‘driedimensionale structuur’ van overlappende gaten twee grote voordelen heeft.

Als gezegd is het allereerst een effectieve manier om de hitte van een iPhone naar buiten te laten en meer ruimte te geven aan de toevoer van koele lucht. Daarnaast zou het extra stevig zijn en de ‘structuur van de behuizing meer ondersteuning geven’, aldus het patent.

Zichtbaar of onzichtbare ‘kaasschaaf’?

Het patent laat zien hoe dit eruit kan zien bij een iPhone waarbij de volledige rand is vervangen door dit ontwerp. Een andere optie is dat het kaasschaaf-ontwerp enkel aan de binnenkant wordt gebruikt, zodat jij het als gebruiker niet te zien krijgt. Het zou in dat geval vooral dienen als extra versteviging van het toestel.

Dat het ‘kaasschaaf-ontwerp’ van de Mac Pro ook in andere apparaten effectief kan zijn is niet zo gek. Ook het Pro Display XDR dat tegelijk met de Mac Pro onthuld werd is aan de achterkant voorzien van talloze gaatjes.

Zoals altijd bij patenten is het onduidelijk of en wanneer Apple er daadwerkelijk iets mee gaat doen. Toch geven patenten altijd een interessant kijkje achter de schermen bij het bedrijf uit Cupertino. Vooral omdat Apple alles het liefst zo lang mogelijk geheim houdt.