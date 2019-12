Professionals opgelet. Vanaf nu kun je de vernieuwde Mac Pro en Pro Display XDR in huis halen. De krachtige computer en indrukwekkende beeldscherm zijn echter niet goedkoop.



Mac Pro bestellen nu mogelijk

Een echt grote verrassing is het niet, want we wisten al dat Apple de peperdure apparaten op 10 december zou uitbrengen. Peperduur is overigens relatief, want zowel de Mac Pro als Pro Display XDR richten zich op veeleisende gebruikers, zoals professionele artiesten en wetenschappers.

De aankondiging is dus geen verrassing, maar we weten nu wel hoeveel de adviesprijzen in euro’s zijn. Voor de geheel vernieuwde Mac Pro betaal je minstens 6499 euro. Dit bedrag loopt op wanneer je het werkstation uitbreidt met betere specificaties. De meest uitgebreide configuratie kost ruim 63.000 euro. De Mac Pro wordt tussen 30 januari en 6 februari geleverd.

Ook de Pro Display XDR is vanaf vandaag verkrijgbaar in de webshop van Apple. Het instapmodel, met ‘gewoon’ glas, kost 5499 euro. Het Pro Display XDR met speciaal nanotextuur-glas kost aanzienlijk meer: 6499 euro. Het luxe beeldscherm wordt, als je nu koopt, tussen 23 december en 6 januari geleverd. Kies je voor gratis verzending? Dan krijg je het Pro Display XDR op z’n vroegst op 27 december binnen.

De Pro Stand, een houder waardoor je het scherm kunt kantelen in de door jou gewenste kijkhoek, kost 1099 euro. Een losse montageadapter om het Pro Display XDR aan muursteunen te bevestigen kost 219 euro.



Grootste update in jaren

De vernieuwde Mac Pro is de grootste update sinds de vorige versie, die alweer uit 2013 stamt. De nieuwe krachtpatser grijpt terug naar het ontwerp van vroeger. De Mac Pro 2019 is daarmee weer een echte computerkast die naar hartenlust valt uit te breiden. Op die manier kun je de Mac Pro geheel naar eigen hand zetten.

Ook de Pro Display XDR is niet bedoeld voor de gemiddelde gebruiker. Het indrukwekkende 6K-beeldscherm is zo’n 40 procent groter dan het iMac 5K-display. Bovendien is de schermtechniek flink opgeschroefd, met een betere helderheid als gevolg. Ook het contrast is vele malen beter en dankzij de 3 Thunderbolt-poorten kun je meerdere hoogwaardige beeldschermen aansluiten.

