Vergeet het maar: Apple geeft deze Macs waarschijnlijk geen upgrade in 2026

Sommige Macs krijgen in 2026 een flinke upgrade, maar niet allemaal. Wij vertellen je van welke Macs je volgend jaar geen nieuwe versie hoeft te verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze Macs komen eraan in 2026 (en deze vrijwel zeker niet)

In 2026 komen er verschillende nieuwe Macs aan. Maar sommige modellen worden verrassend genoeg overgeslagen. Volgens verschillende geruchten krijgen deze Macs vrijwel zeker geen upgrade in 2026.

Radiostilte bij de iMac

Het is de laatste tijd nogal stil geweest rondom de iMac. Een van de laatste geruchten was dat er een iMac met een groter scherm zou verschijnen, maar dat is ook alweer even geleden. Het lijkt er dus op dat er voorlopig geen nieuwe iMac in de planning zit bij Apple.

De meest recente iMac is uit 2024. Apple had bij de iMac 2024 ook al bar weinig veranderingen doorgevoerd.

Naast kleine upgrades was een variant met nanotextuur toen wel nieuw. Dat gaf het scherm een matte afwerking. De recentste iMac is in zeven opvallende kleuren beschikbaar: groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver.

Mac Pro delft het onderspit

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman, hoef je in 2026 vrijwel zeker geen nieuwe Mac Pro te verwachten. In zijn nieuwsbrief zei hij dat Apple de Mac Pro ‘grotendeels heeft afgeschreven’. Binnen het bedrijf heerst volgens hem het gevoel dat de Mac Studio de plek heeft ingenomen van Apple’s professionele desktopcomputer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Mac Pro heeft in 2023 voor het laatst een update gekregen. Toen verscheen de versie met een M2 Ultra-chip aan boord. Apple nam met de upgrade definitief afscheid van de Macs met Intel-chips. De Mac Pro is opvallend vanwege zijn design. Volgens verschillende gebruikers heeft hij wel wat weg van een rechtopstaande kaasrasp.

Al het Apple-nieuws meteen in je mailbox!

Wil je meer lezen over Apple-producten? Of ben je op zoek naar de beste Apple-tips? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte!