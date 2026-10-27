Waarom de Mac na deze week compleet anders werkt

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
27 oktober 2026, 8:08
2 min leestijd
Waarom de Mac na deze week compleet anders werkt

Er komt een nieuwe MacBook Pro aan en die krijgt een compleet ander scherm en een nieuw ontwerp. En deze Mac ga je daardoor compleet anders gebruiken.

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Eindelijk een MacBook met touchscreen

Wie een iPhone of iPad gebruikt, is eraan gewend om alles met zijn vingers te bedienen. Bij een MacBook werkt dat anders. Daar heb je altijd een toetsenbord en trackpad voor nodig gehad. Maar daar komt waarschijnlijk deze week verandering in.

twee Apple-producten

Volgens geruchten onthult Apple later deze week de eerste MacBook Pro met een touchscreen. Je kunt het scherm dan dus aanraken om hem te bedienen. Maar er verandert meer. De nieuwe MacBook Pro krijgt naar verwachting ook een OLED-scherm. Dat zorgt voor diepere zwarttinten en mooiere kleuren. Ook wordt de laptop een stukje lichter.

Volgens geruchten verdwijnt ook de bekende inkeping bovenaan het scherm. Daarvoor in de plaats komt het Dynamic Island, dat je al kent van de iPhone.

Niet iedere MacBook krijgt een touchscreen

Toch betekent dit niet dat straks iedere MacBook een aanraakscherm heeft. Apple gaat de MacBook Pro volgens de geruchten namelijk in drie verschillende uitvoeringen aanbieden.

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Het instapmodel blijft grotendeels hetzelfde, maar krijgt een nieuwe M6-chip. Daarnaast blijven ook de huidige MacBook Pro-modellen met M5 Pro- en M5 Max-chips nog beschikbaar.

De vernieuwde MacBook Pro-modellen met OLED en touchscreen komen daar dus bij. Opvallend genoeg krijgen die naar verwachting dezelfde M5 Pro- en M5 Max-chips als de huidige modellen. De grootste verbeteringen zitten dus vooral in het scherm en ontwerp.

MacBook Pro prijzen

Er zit helaas ook een nadeel aan al die vernieuwingen. De MacBook Pro met touchscreen wordt waarschijnlijk flink duurder dan de huidige modellen. Hoeveel je precies moet betalen voor de Macbook Pro met het nieuw ontwerp, is nog niet bekend.

Apple kondigt de vernieuwde MacBook Pro waarschijnlijk aan op 28 oktober 2026. De verkoop zou dan op 6 november beginnen. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

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Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, 9to5mac
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