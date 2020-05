Apple-events zijn niet alleen interessant door de nieuwste iPhones die worden aangekondigd, maar ook omdat oudere toestellen dan goedkoper worden. Zo zijn de iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 en iPhone 7 Plus nu voordeliger. In dit artikel lees je wat de nieuwe prijzen zijn.



Apple maakt onder meer iPhone 8 goedkoper

Het Apple-event van woensdagavond stond natuurlijk helemaal in het teken van de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR. Maar er veranderde nog meer in de Apple Store, want bestaande toestellen zijn flink in prijs gedaald. Hierbij gaat het om de iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7 en 7 Plus.

Dit is goed nieuws voor de mensen die een nieuwe iPhone zoeken, maar niet het allernieuwste model nodig hebben. Met de iPhone 8 (Plus) of iPhone 7 (Plus) haal je bovendien nog steeds een prima smartphone in huis, die jarenlang wordt ondersteund door Apple en over vlotte hardware beschikt. In het overzicht hieronder zetten we de nieuwe prijzen op een rijtje.

iPhone 8 goedkoper

iPhone 8 64GB → 689 euro (was 809 euro)

iPhone 8 256GB → 859 euro (was 979 euro)

iPhone 8 Plus goedkoper

iPhone 8 Plus 64GB → 799 euro (was 919 euro)

iPhone 8 Plus 256GB → 969 euro (was 1089 euro)

iPhone 7 goedkoper

iPhone 7 32GB → 529 euro (was 639 euro)

iPhone 7 128GB → 639 euro (was 749 euro)

iPhone 7 Plus goedkoper

iPhone 7 Plus 32GB → 659 euro (was 779 euro)

iPhone 7 Plus 128GB → 769 euro (was 889 euro)

iPhone 6S en SE verdwijnen

Tijdens het event werd ook duidelijk dat de iPhone 6S en SE uit Apples assortiment verdwijnen. Ook de iPhone X van vorig jaar verdwijnt en wordt vervangen door de nieuwe XS en XS Max. De iPhone 6S, 6S Plus en SE zijn voorlopig wel bij andere webwinkels nieuw te bestellen, maar daarna moet je waarschijnlijk overstappen op een refurbished iPhone.

Waar is de iPhone X?

Opvallend is dat ook de iPhone X officieel niet meer door Apple wordt verkocht. Het toestel is nauwelijks een jaar onderdeel geweest van Apples assortiment, maar er is een logische verklaring voor. De X wordt vervangen door de nieuwere iPhone XS en XS Max, en ook niet goedkoper aangeboden door Apple. Dit doet het bedrijf om te voorkomen dat de telefoon gaat concurreren met de iPhone XR, die op 26 oktober in de winkels ligt.

Via verschillende Nederlandse webwinkels kun je de iPhone X de komende tijd nog wel bestellen, zolang de voorraad strekt. Het toestel haal je op het moment van schrijven voor zo’n 960 euro in huis.

iPhone XS en XS Max nu te reserveren

De nieuwe iPhone XS en XS Max zijn overigens nu in Nederland te pre-orderen. De toestellen worden vervolgens op vrijdag 21 september geleverd en liggen dan ook in de winkels. De instapmodellen van de iPhones kosten respectievelijk 1159 en 1259 euro.

